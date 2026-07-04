Khẩn trương hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Chiều 3-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ KH-CN, các bộ, cơ quan liên quan về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc (ẢNH: VIẾT CHUNG)

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh các quan điểm: Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế tổng thể ở cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia số; bảo đảm thống nhất, dùng chung, liên thông cho cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và kết nối tới người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính mở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời; bảo đảm an ninh, an toàn.

Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ quan đề xuất, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đặc biệt cần tiếp tục lắng nghe ý kiến, phản biện của các doanh nghiệp và chuyên gia, trong đó có các chuyên gia quốc tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-7 để sớm phê duyệt Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Trên cơ sở Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan hoàn thiện khung kiến trúc của mình, tuân thủ nghiêm ngặt Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm đảm bảo tính kết nối, liên thông dữ liệu.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại hiện trạng, xác định những hệ thống có thể tiếp tục sử dụng, nâng cấp, kết nối, những hệ thống không thể kết nối và phải làm lại bảo đảm phù hợp theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Bộ KH-CN chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, giám sát; các cơ quan rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, nâng cấp các hệ thống, bảo đảm hiệu quả trong quá trình thực hiện, tránh lãng phí.

Thủ tướng lưu ý, đi kèm với thiết kế hệ thống, phải rà soát hệ thống văn bản pháp lý cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc vận hành hệ thống điều hành, quản trị công trên nền tảng số. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai.

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

LÂM NGUYÊN