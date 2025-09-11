Chấn chỉnh việc dừng, đậu xe tại làn quẹo phải liên tục

Làn quẹo phải liên tục cho xe hai bánh là giải pháp giúp xe quẹo phải không phải dừng chờ đèn đỏ, đồng thời tách luồng phương tiện ra khỏi dòng chính, giảm áp lực cho nút giao. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông dừng, đậu vào phần làn đường này gây cản trở dòng xe lưu thông.

Nguy cơ tai nạn giao thông

Anh Phan Tấn Minh (ngụ đường Điện Biên Phủ) cho hay, anh thường xuyên đi làm qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhiều lần quẹo phải nhưng một số xe dừng chắn ngay giữa làn, bất ngờ phải đánh lái sang làn đi thẳng, suýt va vào ô tô bên cạnh.

Người tham gia giao thông dừng, đậu vào phần đường dành cho xe quẹo phải liên tục tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nhiều người dân còn phản ánh, việc dừng, đậu sai làn làm giảm tốc độ lưu thông, tạo hiệu ứng “nút thắt cổ chai” ngay tại điểm được thiết kế để giải tỏa ùn ứ. Điều này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn khiến lực lượng chức năng khó khăn hơn trong việc điều tiết giao thông.

Bà Hoàng Thu Hà (ngụ đường Nguyễn Sơn) bày tỏ: “Việc chiếm dụng làn quẹo phải không chỉ làm mất tác dụng của giải pháp tổ chức giao thông mới, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Rất mong lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người đi đường”.

Ghi nhận tại giao lộ đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, giờ cao điểm buổi sáng, hàng chục người chạy xe máy quẹo phải bị “chặn đứng” bởi hàng loạt xe máy dừng ngay đầu làn. Xe sau bóp còi inh ỏi, nhưng xe đứng trước cũng không thể chen lên, khiến dòng xe phía sau ùn ứ, lấn vào làn chính, gây xung đột giao thông.

Tương tự, ở giao lộ đường 3 Tháng 2 - Thành Thái, nhiều người tranh thủ tấp vào làn quẹo phải để chờ nhận hoặc giao hàng. Chỉ trong vài phút, làn xe vốn để “giải tỏa” lại trở thành điểm nghẽn, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Tăng cường tuyên truyền, xử phạt điểm

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay đã có nhiều giao lộ trọng điểm bố trí làn quẹo phải liên tục cho xe gắn máy như: giao lộ Pasteur - Lý Tự Trọng; Lý Tự Trọng - Đồng Khởi; Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo; Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương; An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương; Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai; 3 Tháng 2 - Thành Thái; Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ; Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm.

Các làn quẹo phải có chiều dài trung bình 50m, bề rộng từ 1,5-4m, đủ để tách riêng dòng xe máy quẹo phải. Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào sử dụng, nhiều đoạn đã xuất hiện tình trạng người tham gia giao thông dừng xe vào khu vực làn đường này gây cản trở dòng phương tiện quẹo phải.

Để chấm dứt tình trạng người tham gia giao thông dừng, đậu vào làn đường dành cho xe quẹo phải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An đề xuất, cần lắp đặt camera xử phạt nguội tại các điểm nóng giao thông; tuyên truyền giải thích rõ cho người dân về tác dụng của làn quẹo phải liên tục và hậu quả khi vi phạm.

Các chuyên gia giao thông cũng đồng tình, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình này ở các khu vực có mật độ phương tiện cao. Một đô thị văn minh không chỉ nằm ở hạ tầng hiện đại, mà còn ở ý thức chấp hành luật lệ giao thông của từng cá nhân. Khi mỗi người cùng thay đổi thói quen, không dừng đậu tùy tiện, chắc chắn những làn quẹo phải liên tục sẽ thực sự phát huy giá trị, góp phần xây dựng một TPHCM an toàn, thông thoáng và thân thiện hơn.

PGS-TS VŨ ANH TUẤN, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức (Trường Đại học Việt Đức): Từ những kết quả tích cực bước đầu, mô hình kẻ vạch “mắt võng” đang được xem xét nhân rộng. Tuy nhiên, để thành công, TPHCM sẽ phải kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng, quy định pháp luật và nâng cao ý thức của người dân, từ đó hướng tới một môi trường giao thông văn minh, an toàn và hiệu quả hơn. PGS-TS NGUYỄN HỮU ĐỨC, chuyên gia quy hoạch giao thông, Trường Đại học Giao thông Vận tải: Nếu người điều khiển giao thông chưa quen quy định, có thể dẫn đến nhầm lẫn, lấn làn. Do vậy, lực lượng chức năng cần giám sát, hướng dẫn hoặc phải xử phạt để tránh việc xe không quẹo mà vẫn chiếm làn quẹo phải.

QUỐC HÙNG