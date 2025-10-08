Chân dung 3 nhà khoa học nhận giải Nobel Hóa học 2025

3 Giáo sư: Susumu Kitagawa (người Nhật Bản), Richard Robson (người Australia gốc Anh), Omar Yaghi (người Mỹ gốc Jordan) được vinh danh vì đã phát triển vật liệu khung kim loại-hữu cơ (MOF).

Giáo sư Susumu Kitagawa. Ảnh: UOK

* Giáo sư Susumu Kitagawa, sinh năm 1951 tại Kyoto, Nhật Bản

Ông học Đại học và Tiến sĩ tại Đại học Kyoto; nhận bằng Tiến sĩ năm 1979. Hiện là Giáo sư tại Đại học Kyoto, đồng thời giữ vai trò quản lý tại Viện Khoa học tích hợp vật liệu & tế bào của Kyoto. Lĩnh vực nghiên cứu chính: hóa vô cơ, hóa vật liệu, đặc biệt là “hóa của không gian phối hợp”, tổng hợp và khảo sát các polymer phối hợp có độ xốp/khung kim loại–hữu cơ.

Năm 1997, ông đã trình bày thực nghiệm chứng minh vật liệu phối hợp kim loại có khả năng hấp phụ khí (porous coordination polymers), bước đầu mở đường cho lĩnh vực MOF.

Giáo sư Richard Robson. Ảnh: UOM

* Giáo sư Richard Robson, sinh năm 1937 tại Glusburn, West Yorkshire, Anh

Ông là Giáo sư hóa học tại Đại học Melbourne, Australia, chuyên nghiên cứu về polymer phối hợp (coordination polymers), đặc biệt là các cấu trúc MOF. Ông được xem là một trong những người tiên phong trong “kỹ thuật tinh thể” (crystal engineering) với kim loại chuyển tiếp. Từ việc dựng mô hình bằng gỗ (bóng + que) trong lớp học hóa học để hiểu cấu trúc phân tử, ông nảy ra ý tưởng kết hợp ion kim loại và phân tử hữu cơ một cách có chủ đích để tạo vật liệu có tính lắp ghép phân tử. Nhiều công trình của ông đã truyền cảm hứng cho phát triển lĩnh vực MOF sau này.

Giáo sư Omar M. Yaghi. Ảnh:UCL

* Giáo sư Omar M. Yaghi, sinh năm 1965 tại Amman, Jordan

Ông nhận bằng Tiến sĩ năm 1990 tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, Mỹ. Ông trải qua sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ như Arizona State University, University of Michigan, UCLA. Từ năm 2012, ông là Giáo sư tại Đại học California, Berkeley. Là người tiên phong trong hóa học reticular (reticular chemistry), lĩnh vực liên quan đến việc “khâu” các khối phân tử bằng các liên kết bền để tạo ra khung mở có cấu trúc tinh thể. Phát kiến này giúp mở ra thế giới của các vật liệu như MOF.

KHÁNH MINH