Ấn Độ ra mắt tàu chống ngầm nội địa đầu tiên

Ngày 24-11, hải quân Ấn Độ đánh dấu một cột mốc mới với việc ra mắt tàu chống ngầm đầu tiên do nước này tự đóng.

Tàu chống ngầm INS Mahe. Ảnh: PTI

Tàu INS Mahe, thuộc lớp Mahe, được đóng bởi công ty Cochin Shipyard Limited, với hơn 80% linh kiện sản xuất trong nước. Ông Atul Kumar, chuyên gia thuộc chương trình nghiên cứu chiến lược của tổ chức nghiên cứu Observer Research Foundation (Ấn Độ), đánh giá INS Mahe mạnh mẽ, có khả năng hỗ trợ tác chiến chống ngầm. Tên lửa, ngư lôi của INS Mahe có thể buộc tàu ngầm phải lặn xuống, ngừng tấn công hoặc di chuyển ra khỏi khu vực, giúp Ấn Độ tăng cường khả năng phòng thủ ven bờ.

Tuy nhiên, chuyên gia Kumar cũng cho rằng INS Mahe chưa thể so sánh được với các tàu hộ vệ cỡ lớn hoặc phương tiện chống ngầm trên không về khả năng hoạt động bền bỉ ở các vùng nước sâu. Theo ông Kumar, các tàu ngầm cỡ lớn ở vùng biển sâu vẫn là mối đe dọa chiến lược lớn khi chúng đều mang theo tên lửa hành trình chống hạm, ngư lôi hạng nặng và thường tấn công ở khoảng cách xa bờ.

Trong khi đó, chuyên gia Walter Ladwig thuộc trường King’s College London (Anh) nhận định, hạm đội tàu ngầm Ấn Độ vẫn ít hơn nhiều so với mục tiêu 18-24 tàu, buộc nước này phải kéo dài vòng đời các tàu cũ và phụ thuộc vào các xưởng đóng tàu trong nước vốn thường chậm tiến độ.

MINH CHÂU