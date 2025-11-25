Thế giới

Tổng thống Mỹ xác nhận thời điểm đến Bắc Kinh

Theo ABC News, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24-11 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận việc ông nhận lời mời thăm Bắc Kinh vào tháng 4-2026 từ nhà lãnh đạo Trung Quốc.

2.jpeg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp tại Hàn Quốc vào tháng 10-2025. Ảnh: XINHUA

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới Trung Quốc kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng ngày 20-1 năm nay.

Viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự vui mừng và đánh giá rằng cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra rất tốt đẹp. Ông Trump cho biết thêm, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về xung đột tại Ukraine, buôn bán fentanyl và hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận cùng với một thỏa thuận có lợi cho nông dân Mỹ. Ông Trump cũng xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm nay.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo vừa có cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc hôm 30-10, sau nhiều tháng căng thẳng thương mại do chính sách thuế quan của Mỹ. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí một khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại vẫn đang trong quá trình hoàn tất.

PHƯƠNG NAM

