Mỹ khởi động “Sứ mệnh Genesis” tăng tốc nghiên cứu khoa học bằng AI

Theo CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm củng cố các sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua một kế hoạch mới mang tên “Sứ mệnh Genesis”.

Khách tham quan trải nghiệm các thiết bị công nghệ tại triển lãm công nghệ CES tại Las Vegas (Mỹ) 2025. Ảnh: XINHUA

"Sứ mệnh Genesis" nhằm tăng tốc quá trình nghiên cứu và khám phá khoa học bằng cách phân tích các bộ dữ liệu khổng lồ trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, năng lượng và chăm sóc sức khỏe, đến từ chính phủ liên bang, các trường đại học và khu vực tư nhân, với công nghệ siêu máy tính. Nhà Trắng hy vọng sáng kiến sẽ mang lại những đột phá nhanh hơn trong các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm các phương pháp điều trị bệnh.

“Sứ mệnh Genesis” có sự tham gia của Bộ Năng lượng (DOE), Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng (OSTP) cùng các phòng thí nghiệm quốc gia hợp tác với các công ty tư nhân. Các bên cùng phối hợp tham gia nghiên cứu, chia sẻ các bộ dữ liệu liên bang, năng lực siêu máy tính tiên tiến và các cơ sở khoa học.

Theo Nhà Trắng, đây là đợt huy động nguồn lực khoa học liên bang lớn nhất ở Mỹ kể từ chương trình Apollo đưa người lên Mặt trăng. Dữ liệu khoa học mà Nhà Trắng dự định mở cho hoạt động phân tích bằng AI được chia thành ba nhóm lớn: nghiên cứu học thuật, công việc mang tính sở hữu (ví dụ: công ty bán dẫn), các bộ dữ liệu an ninh quốc gia.

