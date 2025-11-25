Công nghệ số giúp xóa bất bình đẳng giáo dục

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Bộ Giáo dục quốc gia (SEP) vừa chính thức ra mắt SaberesMX - nền tảng đào tạo trực tuyến quy mô lớn và hoàn toàn miễn phí. Sáng kiến này được kỳ vọng nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho mọi công dân Mexico.

Phát biểu tại lễ công bố nền tảng tại thủ đô Mexico City, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh, SaberesMX là một hướng đi quan trọng trong chiến lược phổ cập giáo dục của đất nước. Mục tiêu là đảm bảo mọi công dân đều có điều kiện tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cao từ hệ thống giáo dục công lập.

Theo Tổng thống Sheinbaum, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục không chỉ tạo thêm cơ hội học tập, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, hướng tới một xã hội công bằng và bao trùm hơn.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại lễ ra mắt SaberesMX. Ảnh: VERITAS NEWS

Theo Bộ trưởng Giáo dục công Mexico Mario Delgado, sự ra đời của SaberesMX xuất phát từ yêu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa phương thức đào tạo. Số hóa đại học tại Mexico không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là một chiến lược quốc gia nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nền kinh tế số.

Ông Mario Delgado khẳng định, hệ thống giáo dục công lập cần tiên phong tạo dựng một không gian học tập mở, linh hoạt và không giới hạn, phù hợp với nhu cầu nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động trong thời đại số.

SaberesMX là một nền tảng giáo dục tích hợp quy mô lớn, cho phép liên kết các chương trình đào tạo trực tuyến của các trường đại học công lập trên toàn quốc. Cấu trúc “siêu nền tảng” này sẽ góp phần hình thành một hệ thống học tập tập trung, liên thông và có khả năng mở rộng theo nhu cầu xã hội.

Khóa học đầu tiên trên SaberesMX có tên SanaMente LibreMente (Tâm trí khỏe mạnh - Tâm trí tự do), nằm trong khuôn khổ chương trình tăng cường sức khỏe tinh thần và phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên. Khóa học là kết quả hợp tác của gần 70 chuyên gia từ các cơ quan y tế và giáo dục hàng đầu như Bộ Y tế, Viện Tâm thần quốc gia.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của SaberesMX là hỗ trợ khoảng 10,5 triệu người từng theo học đại học nhưng chưa hoàn thành chương trình. Nền tảng này tạo điều kiện để họ quay lại con đường học tập một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện làm việc và cuộc sống hiện tại. Với việc chính thức đưa SaberesMX vào vận hành, Chính phủ Mexico kỳ vọng sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia 130 triệu dân này.

Trong những năm gần đây, hệ thống giáo dục đại học tại Mexico đã có sự tăng trưởng đáng kể, đa dạng hóa mô hình hoạt động. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về công bằng và chất lượng giáo dục không đồng đều, tập trung chủ yếu ở một số ít trường đại học công lập lâu đời và có uy tín nhất.

Theo giới chuyên gia giáo dục, dù số hóa mở rộng khả năng tiếp cận, sự chênh lệch về cơ sở hạ tầng mạng giữa các vùng miền và tầng lớp kinh tế xã hội vẫn là một trong những rào cản lớn. Chính phủ Mexico cũng cần đảm bảo rằng việc mở rộng số hóa không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và giá trị bằng cấp trên thị trường lao động.

PHƯƠNG NAM