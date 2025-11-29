Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak từ chức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28-11 thông báo Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak đã nộp đơn từ chức, chỉ vài giờ sau khi các cơ quan chống tham nhũng tiến hành khám xét nhà riêng của nhân vật được coi là “cánh tay phải” của ông Zelensky.

Ông Andriy Yermak tại cuộc họp báo sau đàm phán ở Geneva với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) ngày 23-11. Ảnh: THX

Theo CNN, nhiều năm qua, ông Andriy Yermak được xem là nhân vật quyền lực số hai ở Ukraine, là trưởng đoàn đàm phán của Kiev trong các cuộc tiếp xúc gần đây tại Geneva với phía Mỹ.

Việc ông Yermak rời vị trí được đánh giá làm phức tạp thêm tình thế của Ukraine trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào vòng thương lượng mới liên quan đề xuất hòa bình do Washington đưa ra.

Trong bài phát biểu hằng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết đã nhận đơn từ chức của ông Yermak và sẽ “tái cấu trúc” Văn phòng Tổng thống. Hiện ông Yermak chưa đưa ra tuyên bố công khai, nhưng trước đó xác nhận trên Telegram rằng mình “hoàn toàn hợp tác” với lực lượng chức năng trong quá trình khám xét.

Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Viện công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) cùng thông báo đã tiến hành khám xét nhà ông Yermak, song không nêu lý do. Cuộc khám xét diễn ra hai tuần sau khi hai cơ quan này mở cuộc điều tra lớn liên quan cáo buộc nhận hối lộ trong lĩnh vực năng lượng,. Vụ bê bối đã khiến hai bộ trưởng bị cách chức và liên đới đến một cựu đối tác kinh doanh của Tổng thống Zelensky.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28-11 cho rằng quyết định từ chức của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã đẩy Kiev vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc "do những vụ bê bối tham nhũng gây ra”.

KHÁNH MINH