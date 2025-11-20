Tổng thống Donald Trump thông qua kế hoạch hòa bình giữa Nga và Ukraine

Ngày 20-11, theo NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine do giới chức Mỹ xây dựng trong quá trình tham vấn với hai nước.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại buổi họp báo ở Ankara, ngày 19-11. Ảnh: XINHUA

Kế hoạch được xây dựng âm thầm trong nhiều tuần qua với sự tham gia tham vấn của đặc phái Nga Kirill Dmitriev và một số quan chức Ukraine. Kế hoạch do nhóm cố vấn thân cận của ông Trump soạn thảo, gồm đặc phái viên Steve Witkoff, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và con rể Tổng thống Mỹ Jared Kushner. Nội dung cốt lõi của kế hoạch là tập trung vào việc đưa ra các bảo đảm an ninh cho cả hai phía nhằm xây dựng một nền hòa bình bền vững.

Cùng thời điểm, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khởi động lại tiến trình ngoại giao để chấm dứt xung đột Nga và Ukraine. Ông Volodymyr Zelensky chưa bình luận trực tiếp về bản kế hoạch hòa bình mới của Washington, nhưng nhấn mạnh Kiev ủng hộ các biện pháp nhằm mang lại hòa bình thực chất.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara luôn sẵn sàng thảo luận về các đề xuất từ Moscow để hướng tới lệnh ngừng bắn và hòa bình giữa Nga và Ukraine.

PHƯƠNG NAM