Khống chế đám cháy kho phế liệu ở xã Đông Thạnh

Đến gần 15 giờ ngày 11-2, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một kho chứa phế liệu ở khu vực gần giao lộ đường Trịnh Thị Miếng - Phạm Thị Giây (xã Đông Thạnh).

Phát hiện hỏa hoạn, nhân viên nhà kho cùng người dân khu vực xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Hiện trường đám cháy. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều mũi tiếp cận, ngăn cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Sau hơn 40 phút nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 13 giờ 40 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã làm nhiều tài sản bên trong nhà kho bị hư hại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.

