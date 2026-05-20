Trước ngày 10-6, hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Ngày 20-5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc, TPHCM hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Chỉ thị nêu, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính tăng lên nhiều, tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở.

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18-5-2026 của Bộ Chính trị (về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố), Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành; hoàn thành trước ngày 10-6.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình HĐND cấp xã thông qua đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 30-6.

UBND các tỉnh, thành kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31-5.

Bộ Nội vụ hoàn thiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ban hành trước ngày 26-5.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25-5.

