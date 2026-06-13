Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại

Sáng 13-6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH H.L., nằm trong Khu xử lý chất thải Tóc Tiên, xã Châu Pha, TPHCM.

Lực lượng PCCC và CNCH chữa cháy

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, chính quyền nhận được tin báo cháy tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH H.L..

Ngay sau đó, địa phương cử lực lượng công an xã cùng cán bộ tiếp cận hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng triển khai biện pháp ứng phó ban đầu.

Xử lý đám cháy tại Công ty TNHH H.L.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát bên trong khu nhà xưởng rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm 2 nhà xưởng có diện tích hàng ngàn mét vuông. Do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến đám cháy phát triển mạnh, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Khi phát hiện cháy, nhân viên và công nhân của công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng địa phương chữa cháy.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục phun hóa chất và xử lý hiện trường, nhằm dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn lại.

Hai nhà xưởng của doanh nghiệp bị thiêu rụi

Theo lãnh đạo UBND xã Châu Pha, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, 2 nhà xưởng đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

Tin liên quan Cử tri xã Châu Pha mong người dân vùng ven được tiếp cận y tế chất lượng cao

TRÚC GIANG