Cháy nhà ở phường Tây Mỗ khiến 1 người dân tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 8 giờ 37 phút ngày 28-10 tại số 10, ngõ 78 phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội. Hậu quả khiến 1 người dân tử vong.

Trưa cùng ngày, Công an TP Hà Nội thông tin, vào thời gian trên, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy xảy ra tại địa chỉ trên.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và phối hợp với chính quyền địa phương chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận, đám cháy đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 1 tầng có kết cấu tạm, có diện tích khoảng 100m², nơi đây dùng chứa củi khô và phế liệu, đồ dùng sinh hoạt.

Qua xác minh, phát hiện có người mắc kẹt trong nhà. Vị trí ngôi nhà bị cháy có khói và khí độc nhiều, gây khó khăn cho việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Lực lượng công an phát hiện 1 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người cao tuổi, có tiền sử bệnh tai biến, hạn chế khả năng di chuyển.

GIA KHÁNH