TPHCM: Điều chỉnh giao thông tuyến đường Lê Lợi

Ngày 6-1, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Lê Lợi để phục vụ chương trình triển lãm công nghệ và ca nhạc nghệ thuật chào đón năm mới 2026.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 6-1 đến 24 giờ ngày 12-1, làn xe ô tô trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur) sẽ bị cấm lưu thông.

Tuyến đường Lê Lợi

Lộ trình thay thế: để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, người tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như: Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn (các tuyến giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường).

Người điều khiển phương tiện khi qua khu vực này cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường Lê Lợi (làn hỗn hợp) và tại các giao lộ gây cản trở giao thông.

VĂN ANH