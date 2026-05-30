“Chạy nước rút” xác thực thông tin thuê bao di động

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN (có hiệu lực từ ngày 15-4) hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất của Bộ KH-CN, các thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin nếu không tiến hành xác thực sử dụng chính chủ trên VNeID sẽ bị khóa SIM sau ngày 15-6-2026.

Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước. Sau ngày 15-6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin và thực hiện sinh trắc học theo quy định sẽ bị xử lý theo lộ trình cụ thể từ khóa chiều gọi và tin nhắn cho đến khóa 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số.

Các nhà mạng cho biết nhóm có nguy cơ bị khóa SIM nhiều nhất hiện nay gồm: thuê bao chưa xác thực sinh trắc học; SIM đứng tên người khác; thuê bao sử dụng giấy tờ cũ, sai lệch thông tin; người dùng lớn tuổi không quen thao tác công nghệ; người ở vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận dịch vụ. Thống kê của các nhà mạng cho thấy, đến thời điểm này còn khoảng 30% thuê bao trả trước chưa thực hiện việc xác thực thông tin, chủ yếu là nhóm khách hàng trên. Theo thống kê từ cơ quan chức năng, hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên hệ thống VNeID và hơn 1 triệu số điện thoại đã được người dân xác nhận không còn sử dụng. Việt Nam hiện có đang có gần 120 triệu thuê bao di động của 10 nhà mạng. Trong đó Viettel, VinaPhone/VNPT và MobiFone chiếm hơn 90%.

Trước thực tế này, thời gian gần đây các nhà mạng đều tăng cường việc hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao, cả ở khu vực thành phố và vùng miền núi. Hai nhà mạng Viettel và VinaPhone/VNPT đang tổ chức nhiều tổ lưu động hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là bà con dân tộc, người già và những người yếu thế trong xã hội để xác thực thông tin thuê bao theo đúng tiến độ đề ra.

Đại diện VinaPhone/VNPT cho biết nhà mạng này vẫn còn khoảng 8 triệu thuê bao cần xác thực thông tin. Hiện VinaPhone/VNPT đang duy trì 2.500 điểm giao dịch tiếp nhận khách hàng đăng ký thông tin thuê bao. Bên cạnh đó, VinaPhone/VNPT sử dụng ứng dụng MyVNPT hỗ trợ khách hàng tự xác thực và giảm tải cho các khách hàng đến điểm giao dịch, đồng thời tăng trải nghiệm khách hàng. VinaPhone/VNPT cũng thực hiện nhắn tin, gọi điện cho những khách hàng nằm trong diện phải xác thực thông tin.

Thời gian qua, VinaPhone/VNPT đã phân loại khách hàng để hỗ trợ tận nhà với những khách hàng là những người già trên 60 tuổi, những người yếu thế, không có VNeID định danh mức 2 và dùng feature phone hay dùng smartphone không NFC, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các địa phương, VinaPhone/VNPT lập nhiều nhóm công tác lưu động, xuống tới từng thôn bản, phối hợp với trưởng thôn, già làng và lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Đại diện nhà mạng Viettel cho biết đã triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc, từ cửa hàng chính thức, đại lý liên kết đến các điểm hỗ trợ lưu động tại xã, phường và khu dân cư. Theo thống kê của Viettel, trong số các khách hàng chưa hoàn thành xác thực thông tin thuê bao, nhóm khách hàng lớn tuổi hiện chiếm hơn 30%.

Người dùng có thể tự xác thực qua ứng dụng VNeID với tài khoản định danh mức 2. Các bước xác thực hiện gồm: đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại cần xác thực thông tin và chụp ảnh 2 mặt CCCD, chụp ảnh chân dung và quét CCCD gắn chip qua NFC; đối chiếu khuôn mặt và kiểm tra thông tin, xem hợp đồng, ký điện tử và nhập mã OTP xác nhận xác thực thành công. Người dân cũng có thể kiểm tra tình trạng thuê bao bằng cách soạn tin nhắn: TTTB [dấu cách] số CCCD/CMND gửi 1414.

TRẦN LƯU