Viettel tôn vinh 20 "ngôi sao" xuất sắc trên mọi lĩnh vực

Đó là những cá nhân, tập thể của Viettel đang đứng ở tuyến đầu các nhiệm vụ then chốt: ứng cứu thiên tai, làm chủ khoa học công nghệ, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở rộng kinh doanh ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Ngày 29-5, tại Hà Nội, Tập đoàn Viettel tổ chức chương trình Viettel’s Stars để vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm.

"Ngôi sao" Nguyễn Văn Cung, nhân viên kỹ thuật của Viettel, được khen thưởng tại chương trình. Ảnh: VTM

Tháng 11-2025, khi lũ lịch sử nhấn chìm nhiều địa bàn tỉnh Đắk Lắk, anh Nguyễn Văn Cung - nhân viên kỹ thuật của Viettel, không chỉ giữ cho trạm phát sóng hoạt động giữa biển nước để phục vụ cứu hộ, mà còn trực tiếp đưa 40 người dân, trong đó có 11 trẻ em, thoát khỏi vùng nguy hiểm trong suốt 7 giờ đồng hồ.

Để phát triển một khí tài công nghệ cao có thể vận hành ổn định ở tầm bay hàng trăm km, nhóm kỹ sư Nhà máy S6 - Viện hàng không vũ trụ Viettel, phải giải bài toán đồng bộ của hàng ngàn chi tiết cơ khí, khí động lực học, từ đó liên tục thử nghiệm, hiệu chỉnh và tối ưu. Sau nhiều năm bền bỉ vượt qua các giới hạn công nghệ, hệ thống đã vận hành hiệu quả, đạt được các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật.

"Ngôi sao" Vũ Xuân Hùng, Phó Giám đốc Nhà máy S5 - Viện Hàng không vũ trụ Viettel, góp công giúp Viettel phát triển khí tài công nghệ cao thế hệ mới vận hành ổn định. Ảnh: VTM

Hai trường hợp trên nằm trong số 10 cá nhân và 10 tập thể được Tập đoàn Viettel lựa chọn từ hơn 50.000 cán bộ nhân viên trên khắp các châu lục để tôn vinh.

Họ trải đều trên các trụ cột chiến lược của Viettel: viễn thông; giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số; nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao; logistics, thương mại điện tử và các lĩnh vực khác. Vị trí công việc cũng đủ mọi cấp bậc, từ nhân viên hiện trường đến trưởng phòng, giám đốc trung tâm, phó tổng giám đốc; với niềm tin rằng mỗi đóng góp, dù ở đâu, đều xứng đáng được gọi tên.

Điểm chung của những "ngôi sao" nói trên là đều chọn con đường nhận việc khó, đối diện thử thách chưa từng có và tự tìm ra lối đi riêng. Đó chính là những minh chứng cho văn hóa, tinh thần Viettel - thích ứng nhanh, sẵn sàng thay đổi, và quyết tâm theo đuổi nhiệm vụ đến cùng.

Lễ vinh danh năm nay gắn với chủ đề "Tiên phong công nghệ - Hợp tác toàn cầu - Tạo dựng tương lai", đồng thời khởi động khí thế cho phong trào thi đua 2026: "Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn".

Những "ngôi sao" toàn cầu của Viettel được vinh danh tại chương trình. Ảnh: VTM

Những cá nhân và tập thể đó trực tiếp khẳng định năng lực đổi mới của Viettel, cho thấy Viettel đang giữ vai trò chủ lực và đi đầu trong việc đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, với trọng tâm là tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phần thưởng năm nay ngoài thường lệ, mỗi cá nhân được vinh danh sẽ có thêm một chuyến công tác kết hợp học tập ở nước ngoài hoặc một khóa đào tạo trong nước, như một cách tiếp thêm hành trang để họ tiến xa hơn nữa.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ: "Viettel có được ngày hôm nay là nhờ những con người dám nhận việc khó, dám đối mặt với thử thách và không lùi bước trước những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi”.

Trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu tại chương trình. Ảnh: VTM

Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh, danh hiệu hôm nay không phải là đích đến, mà là sự khởi đầu cho những trách nhiệm lớn hơn. Mỗi người hãy giữ được ánh sáng của mình, tiếp tục sáng tạo, hoàn thành những cam kết đã đặt ra và quan trọng hơn cả là trở thành ngọn lửa lan tỏa, kéo đồng đội và đơn vị cùng tiến lên.

Viettel's Stars là sự kiện thường niên do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức, nhằm ghi nhận và trao thưởng cho những tập thể, cá nhân xuất sắc toàn diện, những người không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình, bền bỉ vượt khó và tạo nên giá trị thiết thực cho sứ mệnh "sáng tạo vì con người" của Viettel.

ĐỨC THỌ