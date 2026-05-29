Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 29-5, tại TPHCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026”.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM cho biết, với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, nhằm góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế phát triển toàn cầu. Đồng thời, cuộc thi khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM phát động cuộc thi

Cuộc thi được phát động tại 6 khu vực trên cả nước, gồm: Đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên toàn quốc.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức và các cá nhân trong cả nước quan tâm và có ý tưởng, công nghệ phù hợp lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có thể tham gia cuộc thi.

Cuộc thi tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh. Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên.

Nông dân xã Phú Giáo (TPHCM) trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn VIETGAP

Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp qua đường bưu điện, địa chỉ: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, số 255 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM; địa chỉ email: doimoisangtaonncnc@gmail.com. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31-7-2026. Cuộc thi được chia thành 2 bảng. Bảng A dành cho đối tượng tham dự là sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước, với 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng; 1 giải nhì 80 triệu đồng; 2 giải ba trị giá 60 triệu đồng/giải; 3 giải khuyến khích, trị giá 40 triệu đồng/giải. Bảng B dành cho đối tượng tham dự là các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, với 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng; 1 giải nhì 120 triệu đồng; 2 giải ba, trị giá 100 triệu đồng/giải; 3 giải khuyến khích, trị giá 60 triệu đồng/giải. Ngoài ra, mỗi bảng có 3 giải phụ, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

