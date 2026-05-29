Khai mạc diễn đàn GStar 2026 kết nối hệ sinh thái AI toàn cầu tại TPHCM

Sáng 29-5, tại TPHCM, dưới sự bảo trợ của Bộ KH-CN, New Turing Institute (NTI) phối hợp cùng Pacific Gateway Partners (PGP) tổ chức Diễn đàn Công nghệ AI - Chuyển đổi số: “GStar 2026 - AI & Nhân loại”.

Diễn đàn quy tụ đông đảo lãnh đạo, chuyên gia và nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm chia sẻ các xu hướng công nghệ mới, những ứng dụng thực tiễn cũng như chiến lược phát triển nguồn nhân lực AI. Diễn đàn hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển AI, lấy con người là trung tâm, qua đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc và cải thiện đời sống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương, cho biết, AI đang trở thành công nghệ nền tảng có tác động sâu rộng đến mô hình tăng trưởng quản trị, năng lực cạnh tranh của các quốc gia trên thế giới. Diễn đàn GStar 2026 - AI & Nhân loại là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cùng trao đổi định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, hướng tới mục tiêu đưa AI trở thành động lực phát triển của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương, phát biểu khai mạc sự kiện

“Việt Nam đã xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực trung tâm nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia, qua đó thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, AI là một trong những công nghệ chiến lược mà Việt Nam cần được làm chủ, phát triển ứng dụng sâu rộng trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI”, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

GStar 2026 là chuỗi sự kiện AI thường niên do New Turing Institute tổ chức nhằm kết nối cộng đồng AI Việt Nam với mạng lưới chuyên gia quốc tế. Theo ban tổ chức, trong bối cảnh châu Á đang nổi lên như một trung tâm phát triển AI nhờ lực lượng lao động trẻ, năng động cùng dòng vốn đầu tư xuyên biên giới ngày càng gia tăng, diễn đàn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, giới học thuật và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong khu vực.

TS Thắng Lương, đồng sáng lập New Turing Institute (NTI) chia sẻ tại diễn đàn

Diễn đàn năm nay có sự tham gia của 15 diễn giả và chuyên gia đến từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Google, FPT, Qualcomm, Boryung, MoMo… cùng chia sẻ các xu hướng, giải pháp và kinh nghiệm ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực.

TS Thắng Lương, Giám đốc nghiên cứu tại Google, đồng sáng lập New Turing Institute (NTI), cho rằng: "GStar 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng của hệ sinh thái AI châu Á - Thái Bình Dương trong việc định hình vai trò AI phục vụ con người. Việc kết nối các chuyên gia toàn cầu với cộng đồng đổi mới sáng tạo trong khu vực sẽ góp phần giúp châu Á chuyển từ vị thế ứng dụng công nghệ sang vai trò dẫn dắt AI trên phạm vi toàn cầu".

Trong khi đó, Giáo sư Po-Shen Loh, Đại học Carnegie Mellon, nhận định, trong kỷ nguyên AI, giá trị cốt lõi của con người nằm ở khả năng tư duy linh hoạt, sự thấu cảm và trách nhiệm đạo đức. Ông cho rằng, các bên cần thảo luận cách nuôi dưỡng những giá trị này, nhằm bảo đảm các đột phá công nghệ luôn hướng đến phục vụ lợi ích tốt nhất cho nhân loại.

Khách tham quan các giải pháp công nghệ ứng dụng AI

Bên cạnh các tham luận, diễn đàn còn đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và các tổ chức nghiên cứu; nhiều giải pháp AI tiêu biểu trong các lĩnh vực y tế, fintech và generative AI được giới thiệu, trình diễn trực tiếp.

BÙI TUẤN