Thế giới

Ukraine để ngỏ khả năng đàm phán 3 bên vào tuần tới

SGGPO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán mới giữa Ukraine, Nga và Mỹ vào tuần tới, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

api.jpeg
Hòa đàm Nga - Mỹ - Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngày 26-1. Ảnh: UAE.GOV

Theo hãng thông tấn quốc gia Ukrinform của Ukraine, phát biểu ngày 10-3, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc gặp 3 bên ban đầu dự kiến diễn ra trong tuần này tại Thổ Nhĩ Kỳ, song phía Mỹ đã đề nghị hoãn lại đến tuần tới do tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan để trao đổi về tình hình khu vực, trong đó có diễn biến liên quan Iran và triển vọng các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Erdoğan cho rằng căng thẳng tại Trung Đông không nên cản trở tiến trình hòa bình cho Ukraine và kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề xuất nước này đăng cai vòng đàm phán 3 bên mới.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận một cuộc gặp 3 bên được lên kế hoạch trong tuần này nhưng nhiều khả năng sẽ được lùi sang tuần tới. Theo ông Witkoff, Washington vẫn giữ thái độ lạc quan về triển vọng đối thoại.

Tin liên quan
KHÁNH MINH

Từ khóa

Thổ Nhĩ Kỳ Nga Mỹ Ukraine tình hình Trung Đông Iran hòa đàm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn