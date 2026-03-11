Ukraine để ngỏ khả năng đàm phán 3 bên vào tuần tới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán mới giữa Ukraine, Nga và Mỹ vào tuần tới, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Hòa đàm Nga - Mỹ - Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngày 26-1. Ảnh: UAE.GOV

Theo hãng thông tấn quốc gia Ukrinform của Ukraine, phát biểu ngày 10-3, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc gặp 3 bên ban đầu dự kiến diễn ra trong tuần này tại Thổ Nhĩ Kỳ, song phía Mỹ đã đề nghị hoãn lại đến tuần tới do tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan để trao đổi về tình hình khu vực, trong đó có diễn biến liên quan Iran và triển vọng các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Erdoğan cho rằng căng thẳng tại Trung Đông không nên cản trở tiến trình hòa bình cho Ukraine và kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề xuất nước này đăng cai vòng đàm phán 3 bên mới.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận một cuộc gặp 3 bên được lên kế hoạch trong tuần này nhưng nhiều khả năng sẽ được lùi sang tuần tới. Theo ông Witkoff, Washington vẫn giữ thái độ lạc quan về triển vọng đối thoại.

KHÁNH MINH