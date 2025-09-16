Check-in quảng bá du lịch TPHCM

Sở Du lịch TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai các mô hình check-in (chụp hình) quảng bá du lịch tại một số điểm đến và không gian công cộng vào cuối năm nay. Đây là hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến du lịch năm 2025, nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu điểm đến “TPHCM - Sống động từng trải nghiệm” trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo đó, các mô hình được thiết kế trẻ trung, hiện đại, gắn với thông điệp “TPHCM chào đón bạn”, đồng thời tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để mang lại trải nghiệm mới mẻ so với hình thức chụp ảnh truyền thống. Bốn địa điểm triển khai gồm: Công viên 23-9, Nhà ga metro Bến Thành (khu vực giếng trời), trung tâm phường Vũng Tàu và trung tâm phường Thủ Dầu Một.

Tại mỗi nơi, thiết kế có phong cách khác nhau, với những biểu tượng quen thuộc của TPHCM, Bình Dương và Vũng Tàu trước đây như: hiệu ứng ánh sáng nổi bật (LED); tạo hình các biểu tượng sinh động, gần gũi (Art Toy) hoặc hộp đèn khắc tạo hiệu ứng hình khối (CNC) hiện đại…

Trung tâm Xúc tiến du lịch TPHCM làm đầu mối triển khai, đồng thời thường xuyên lan tỏa hình ảnh các mô hình trên website visithcmc.vn và mạng xã hội. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách xúc tiến du lịch năm 2025. Hoạt động kỳ vọng tạo điểm nhấn mới, góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM đến du khách trong và ngoài nước.

THI HỒNG