Thủ tướng: Xây dựng May 10 thành tập đoàn thời trang quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Tổng công ty May 10, chiều 8-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Tổng công ty May 10; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Tổng công ty May 10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng ba cho Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà May 10 đạt được trong suốt quá trình xây dựng, phát triển. Thủ tướng khẳng định, các phần thưởng cao quý được trao là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với tập thể cán bộ, công nhân, người lao động tại May 10, đồng thời là niềm tự hào chung của ngành dệt may Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ, chiều 8-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh, từ một nước thiếu ăn, thiếu mặc, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới đối với nhiều mặt hàng, trong đó có dệt may. Hiện nay, ngành dệt may có khoảng 7.000 doanh nghiệp, sử dụng trên 3 triệu lao động trực tiếp, chiếm khoảng 25% lực lượng lao động công nghiệp; đóng góp gần 10% GDP, nếu tính cả dệt may và da giày là khoảng 15% GDP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các phân xưởng sản xuất tại Tổng công ty May 10 ở Hà Nội chiều 8-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của Tổng công ty May 10. Việc doanh nghiệp được Bộ Công Thương trao danh hiệu doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc tại hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2025 là sự khẳng định vị thế của doanh nghiệp. Thủ tướng đánh giá cao việc doanh nghiệp chủ động quay lại khai thác thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó khăn, phù hợp với chủ trương của Đảng và sự điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các sản phẩm của May 10 trưng bày tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty May 10 tiếp tục nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển dịch mạnh từ gia công sang các phương thức sản xuất có giá trị gia tăng cao, từng bước làm chủ thiết kế, xây dựng thương hiệu Việt Nam. Cùng với việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu, doanh nghiệp cần khai thác tốt thị trường trong nước, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý Tổng công ty May 10 tiếp tục chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

“Tôi mong muốn May 10 trở thành tập đoàn thời trang mang tầm quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn giữ được nhịp phát triển với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD (xuất khẩu hơn 200 triệu USD), doanh thu 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 11 triệu đồng/tháng. May 10 đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1 tỷ USD, xây dựng thương hiệu May 10 có vị thế vững chắc trên bản đồ thời trang quốc tế.

PHÚC VĂN