Không để thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung dịp Tết Bính Ngọ 2026

Người dân mua sắm tại siêu thị trên địa bàn TPHCM. Ảnh: GIA HÂN

Trọng tâm là không để thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung và ngăn chặn tăng giá đột biến trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Các phường, xã được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, nhất là nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Trường hợp phát sinh biến động bất thường về cung – cầu hoặc giá cả, phải kịp thời phối hợp với Sở Công thương và Sở Tài chính để xử lý, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ.

Ba chợ đầu mối (Thủ Đức, Bình Điền và Hóc Môn) được yêu cầu nắm chắc lượng hàng xuất – nhập mỗi ngày, chủ động phương án tăng nguồn cung trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Ban quản lý chợ có trách nhiệm giám sát việc niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hành vi nâng giá, bán hàng kém chất lượng.

Đối với doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, sẵn sàng cung ứng vượt sản lượng đã đăng ký trong mọi tình huống. Các mặt hàng bình ổn phải giữ nguyên giá bán từ ngày 19-1 đến hết ngày 19-3-2026. Song song đó, doanh nghiệp được khuyến khích tăng khuyến mãi, giảm giá sâu, nhất là với nhóm thịt, trứng, thực phẩm thiết yếu.

Người tiêu dùng mua cà chua, rau quả các loại tại siêu thị trên địa bàn TPHCM

Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi được yêu cầu tăng thời gian phục vụ, bảo đảm hàng hóa phong phú, kiểm soát chặt chất lượng và an toàn thực phẩm. Nhiều đơn vị được khuyến khích mở cửa bán hàng sớm từ mùng 2 Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ngoài ra, các điểm bán hàng lưu động, bán hàng bình ổn sẽ được tổ chức thêm tại khu dân cư đông công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp. Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân nắm rõ điểm bán, giá bán và yên tâm mua sắm Tết.

THI HỒNG