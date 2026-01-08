Xã hội

Giao thông

TPHCM đẩy nhanh tiến độ 4 dự án BOT cửa ngõ

SGGPO

Chiều 8-1, Văn phòng UBND TPHCM phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, về tiến độ triển khai 4 dự án BOT cửa ngõ thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, pháp lý; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đã đề ra. Đây được xác định là điều kiện then chốt để các dự án BOT cửa ngõ sớm triển khai đồng bộ, góp phần giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì rà soát, điều chỉnh và cập nhật kế hoạch triển khai 4 dự án BOT phù hợp với tình hình thực tế; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, đề xuất giải pháp khắc phục và báo cáo UBND TPHCM trước ngày 15-1-2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được yêu cầu rà soát các vướng mắc liên quan công tác đo vẽ, thẩm định giá, kinh phí quản lý dự án bồi thường, tái định cư; đồng thời tổng hợp, tham mưu phương án bố trí quỹ đất, quỹ nền tái định cư trên toàn thành phố.

Đối với Sở Tài chính TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương tham mưu ban hành quyết định thay thế quy định về quản lý dự án PPP sau sáp nhập, không để tiếp tục chậm trễ; đồng thời nghiên cứu áp dụng các quy định mới về chỉ định thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

16 QL13a.jpg
Đẩy nhanh tiến độ triển khai 4 dự án BOT cửa ngõ thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về từng dự án cụ thể, UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 13 và đường trục Bắc – Nam. Các sở, ngành liên quan phải khẩn trương hoàn tất thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc theo các mốc thời gian cụ thể trong tháng 1-2026 và quý I-2026.

Văn phòng UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung được giao, chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ chung của 4 dự án BOT cửa ngõ – những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố trong giai đoạn tới.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

Mở rộng 4 cửa ngõ Mở rộng QL13 BOT QL1 dự án BOT

