Australia: Xả súng tại lễ hội Do Thái, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương trong một vụ xả súng được nhà chức trách Australia xác định là hành động khủng bố.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: SMH

Theo CNA, vụ việc xảy ra trong sự kiện lễ Hanukkah của cộng đồng người Do Thái tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney, tối 14-12 giờ địa phương.

Theo cảnh sát bang New South Wales, 2 tay súng đã nổ súng vào đám đông đang tham dự chương trình “Hanukkah by the Sea”, sự kiện thường niên thu hút hơn 1.000 người. Cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 18 giờ 45 phút (giờ địa phương). Hiện trường nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi nhiều người bỏ chạy để tìm nơi trú ẩn.

Lực lượng y tế cho biết, 29 nạn nhân bị thương đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một đối tượng bị nghi là tay súng. Đối tượng thứ hai bị cảnh sát khống chế và đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách cũng đang điều tra khả năng có đối tượng thứ ba liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát đã phát hiện thiết bị nổ tự chế (IED) trong một chiếc xe có liên quan đến nghi phạm đã tử vong. Đội rà phá bom mìn đã được triển khai để kiểm tra nhiều vật thể khả nghi tại khu vực, trong khi một vành đai an ninh nghiêm ngặt được thiết lập quanh bãi biển Bondi.

Cảnh sát Australia tuyên bố vụ xả súng là hành động khủng bố. Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns khẳng định, đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cộng đồng người Do Thái tại Sydney, diễn ra đúng ngày đầu tiên của lễ Hanukkah. Ông nhấn mạnh: “Đây là một cuộc điều tra phức tạp, quy mô lớn”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (bên trái) lên án vụ xả súng. Ảnh: SMH

Thủ tướng Australia Anthony Albanese lên án mạnh mẽ vụ việc, gọi đây là hành động “ác độc vượt ngoài sức tưởng tượng”. Phát biểu tại Canberra, ông cho biết: “Đây là một cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào người Do Thái Australia. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực cần thiết để điều tra vụ việc và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cộng đồng Do Thái”.

Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog đã lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động khủng bố nhằm vào những người Do Thái đang thực hiện nghi lễ tôn giáo, đồng thời kêu gọi Australia tăng cường các biện pháp chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Người đàn ông khống chế một tay súng. Ảnh: SMH

Bãi biển Bondi – một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Sydney – hiện vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

KHÁNH MINH