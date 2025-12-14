Đức bắt giữ 5 nghi can âm mưu tấn công khủng bố tại chợ Giáng sinh

Nhà chức trách Đức ngày 13-12 (giờ địa phương) cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông bị tình nghi liên quan đến âm mưu lái xe lao vào đám đông tại một chợ Giáng sinh ở bang Bavaria, miền Nam nước Đức.

Một khu chợ Giáng sinh ở bang Bavaria, Đức. Ảnh: DW

Theo thông báo chung của cảnh sát và cơ quan công tố, các nghi can bị bắt giữ từ ngày 12-12 gồm 1 công dân Ai Cập (56 tuổi), 3 công dân Morocco (30 tuổi, 28 tuổi và 22 tuổi), cùng một công dân Syria (37 tuổi). Nhóm này bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công tại khu vực Dingolfing-Landau, bang Bavaria.

Cụ thể, nghi can người Ai Cập được cho là đã kêu gọi thực hiện một vụ tấn công tại chợ Giáng sinh trong một nhà thờ Hồi giáo, sử dụng phương tiện cơ giới nhằm “sát hại hoặc làm bị thương càng nhiều người càng tốt”. 3 nghi can người Morocco bị cáo buộc đã đồng ý trực tiếp thực hiện vụ tấn công, trong khi nghi can người Syria giữ vai trò xúi giục, cổ vũ.

Theo DW, các điều tra viên nhận định âm mưu này mang “động cơ Hồi giáo cực đoan”. Toàn bộ 5 nghi can đã được đưa đi gặp thẩm phán trong ngày 13-12 và hiện đang bị tạm giam. Văn phòng Công tố Munich cho biết đã ban hành lệnh bắt chính thức đối với 4 người, người còn lại bị giam giữ mang tính phòng ngừa. Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann nhấn mạnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ tấn công có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

An ninh tại các chợ Giáng sinh ở Đức đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau hàng loạt vụ tấn công nghiêm trọng những năm gần đây. Năm 2024, một vụ xe lao vào chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg đã khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

KHÁNH MINH