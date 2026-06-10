Chiến binh áo xanh miệt mài gấp hoa, viết thiệp tiếp sức sĩ tử

Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang tới rất gần, từ cuối tháng 5, tại phòng sinh hoạt Đoàn của Trường THPT Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, TPHCM), hàng chục đoàn viên, thanh niên cặm cụi bên những xấp giấy màu. Người gấp cánh hoa, người buộc nơ, người nắn nót viết từng lời chúc lên những tấm thiệp nhỏ. Không khí làm việc vừa khẩn trương vừa ấm áp, với mong muốn gửi đến các sĩ tử những món quà ý nghĩa trước kỳ thi quan trọng.

Trong kỳ thi năm nay, nhiệm vụ chính của đội hình Tiếp sức mùa thi THPT Phú Mỹ là hỗ trợ thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Tuy nhiên, trước đó, 20 thành viên của đội đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm thi như dán sơ đồ phòng thi, niêm yết danh sách thí sinh, quy chế thi.... Đồng thời, đội còn đẩy mạnh truyền thông với nhiều bài viết động viên, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tiếp thêm động lực cho thí sinh.

Các tình nguyện viên tích cực tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm thi THPT Phú Mỹ. Ảnh: Trường THPT Phú Mỹ.

Song, hoạt động để lại nhiều cảm xúc nhất có lẽ là việc tự tay làm những món quà thủ công dành tặng các sĩ tử. Từ những tờ giấy màu đơn giản, dưới đôi bàn tay khéo léo của các tình nguyện viên, những bông hoa giấy rực rỡ cùng những tấm thiệp mang lời chúc tốt đẹp đã ra đời. Mỗi sản phẩm là kết quả của sự kiên trì, tỉ mỉ và tình cảm chân thành mà các bạn gửi gắm đến các anh chị khối 12.

Các tình nguyện viên tích cực trong mọi hoạt động

Thầy Lê Văn Hợi, Trợ lý Đoàn Thanh niên Trường THPT Phú Mỹ cho hay, trong suốt hai tuần trước kỳ thi, các thành viên Đội Tiếp sức mùa thi đã tranh thủ thời gian sinh hoạt chuẩn bị cho chương trình để cùng nhau thực hiện công việc này. Mỗi ngày, các bạn dành hàng giờ liền để chăm chút từng chi tiết nhỏ trên mỗi món quà. Thành quả là hơn 850 phần quà được hoàn thành, sẵn sàng trao tận tay 818 thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Phú Mỹ cùng một số phụ huynh.

Mỗi món quà được tạo nên từ sự tỉ mỉ, khéo léo và tình cảm ấm áp dành cho sĩ tử.

Em Trần Thanh Thảo, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Phú Mỹ, Đội trưởng Đội Tiếp sức mùa thi năm 2026 chia sẻ: “Khi tự tay làm những món quà nhỏ dành tặng các anh chị lớp 12, em cảm thấy rất vui và ý nghĩa. Mỗi bông hoa, mỗi tấm thiệp tuy đơn giản nhưng đều chứa đựng những lời chúc tốt đẹp mà chúng em muốn gửi đến các anh chị trước kỳ thi quan trọng. Em hy vọng những món quà nhỏ này sẽ mang đến niềm vui, tiếp thêm sự tự tin và động lực để các anh chị bình tĩnh, vững vàng và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới”.

Những lời nhắn nhủ yêu thương dành cho sĩ tử trước kỳ thi quan trọng.

“Chúc anh chị tự tin tỏa sáng như những vì sao”, “Tụi em chúc anh chị làm bài thật tốt”, “Những chiến binh áo xanh luôn ở đây cùng anh chị”… Đó là những lời nhắn gửi yêu thương mà các thành viên Đội Tiếp sức mùa thi nắn nót viết lên từng tấm thiệp. Trước kỳ thi đầy áp lực, những món quà nhỏ ấy sẽ tiếp thêm động lực để các sĩ tử bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng hơn.

KHÁNH CHI