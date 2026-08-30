Hỗ trợ công nhân đổi xe máy cũ lấy xe mới

Hơn 300 công nhân tham gia ngày hội "An toàn giao thông" năm 2026 được hỗ trợ bảo dưỡng và đổi xe cũ lấy xe mới với chính sách ưu đãi.

Công nhân tìm hiểu chương trình đổi xe máy cũ lấy xe mới tại ngày hội "An toàn giao thông"

Sáng 30-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức ngày hội “An toàn giao thông” năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, công nhân được tham gia tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, lái thử xe, kiểm tra và bảo dưỡng xe máy miễn phí, tham gia hội thi tiết kiệm nhiên liệu, cùng nhiều trò chơi trúng thưởng khác.

Người lao động tham gia trò chơi nhận quà tại ngày hội

Song song với các hoạt động về an toàn giao thông, ban tổ chức ngày hội cũng trao hàng trăm phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ bảo dưỡng và đổi xe máy cũ lấy xe mới với chính sách ưu đãi cho 300 người lao động. Ngoài ra, 2 công nhân còn may mắn trúng xe máy thông qua chương trình rút thăm trúng thưởng.

Công nhân được đổi xe máy cũ lấy xe mới tại ngày hội

Thông qua ngày hội, LĐLĐ Thành phố mong muốn tiếp tục lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đến công nhân, người lao động; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực về vật chất và tinh thần đối với đoàn viên, người lao động.

Tham gia rút thăm trúng xe máy tại ngày hội

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