Sáng 9-9, giá vàng trong nước đi ngược giá vàng thế giới

Sáng 9-9, giá vàng trong nước giảm mạnh, trong khi giá vàng thế giới phục hồi.

Giá vàng sáng nay tiếp tục giảm. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm giá vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với cuối giờ chiều 8-9, xuống mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết vàng miếng SJC ở mức 142 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng đi xuống. Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều, còn 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ niêm yết ở mức 142 - 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 142,4 - 145,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá bán vàng nhẫn tại Phú Quý cao hơn vàng miếng SJC khoảng 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.373,4 USD/ounce, tăng gần 18 USD/ounce so với giá chốt phiên New York đêm 8-9. Quy đổi tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,1 - 7,9 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi trên thị trường châu Á sáng 9-9, nhưng giá vàng thế giới vẫn dưới mốc 4.400 USD/ounce. Nguyên nhân là do giá dầu thô tăng nhanh về ngưỡng 100 USD/thùng làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao lâu hơn, gây bất lợi cho vàng - tài sản không sinh lãi.

Theo FedWatch Tool của CME, thị trường đang đặt cược 60% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất tại cuộc họp tuần tới. Xác suất này tăng mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8 cao hơn nhiều so với dự báo.

Trước cuộc họp của FED, thị trường chờ hai báo cáo kinh tế quan trọng gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu để có thêm tín hiệu về xu hướng lãi suất.

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NHUNG NGUYỄN