Sáng 11-9, giá vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng trong nước sáng nay 11-9 giảm sâu, dù giá vàng thế giới phục hồi. Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 cao hơn giá vàng miếng SJC.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 cao hơn giá vàng miếng SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý, Doji cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Doji giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1,6 triệu đồng/lượng, còn 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 500.000 đồng/lượng.

Công ty SJC giao dịch giá vàng nhẫn 9999 thấp nhất thị trường, với 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 11-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.330,5 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 10-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 136,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 8,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 8,2 - 10,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay phục hồi nhẹ sau khi giảm về sát ngưỡng 4.300 USD/ounce trong phiên 10-9, sau khi Mỹ công bố báo cáo PPI. Theo số liệu của Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, PPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, PPI tăng 5,4%, cao hơn gấp đôi mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cao hơn 0,1 điểm % so với dự báo.

Số liệu lạm phát bán buôn của Mỹ cao hơn dự báo và giá dầu vượt 100 USD/thùng, làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

NHUNG NGUYỄN