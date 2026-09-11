Sáng 11-9, giá vàng trong nước giảm mạnh

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý, Doji cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Doji giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1,6 triệu đồng/lượng, còn 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 500.000 đồng/lượng.
Công ty SJC giao dịch giá vàng nhẫn 9999 thấp nhất thị trường, với 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC 400.000 đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 11-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.330,5 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 10-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 136,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 8,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 8,2 - 10,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay phục hồi nhẹ sau khi giảm về sát ngưỡng 4.300 USD/ounce trong phiên 10-9, sau khi Mỹ công bố báo cáo PPI. Theo số liệu của Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, PPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, PPI tăng 5,4%, cao hơn gấp đôi mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cao hơn 0,1 điểm % so với dự báo.
Số liệu lạm phát bán buôn của Mỹ cao hơn dự báo và giá dầu vượt 100 USD/thùng, làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tuần tới.