Cắt giảm tối đa các khâu trung gian, bảo đảm đủ xăng dầu trong mọi tình huống

Ngày 11-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu.

Bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu trong mọi tình huống

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo phải luôn luôn bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu trong mọi tình huống.

Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực tiếp tục chỉ đạo Bộ Công thương nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Việc xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu phải khắc phục căn bản những bất cập của cơ chế hiện hành; xây dựng thị trường và hệ thống phân phối xăng dầu hoạt động thông suốt, hiệu quả, ổn định, minh bạch, cạnh tranh, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước... Mục đích là phải xây dựng được một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, bảo đảm nguồn cung tốt hơn trong mọi tình huống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân

Về tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương rà soát, thiết kế lại hệ thống phân phối theo hướng cắt giảm thực chất các tầng nấc trung gian; khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân, làm tăng chi phí và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung; quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo đảm nguồn hàng đến hệ thống bán lẻ, nhất là trong trường hợp thị trường có biến động, nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt cục bộ.

Về thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu rà soát điều kiện đối với thương nhân đầu mối theo hướng gắn với năng lực tạo nguồn thực tế, năng lực tài chính, cơ sở vật chất, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; có quy định phù hợp với mô hình các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, nghiên cứu tiêu chí phù hợp để tái cơ cấu số lượng thương nhân đầu mối, tổ chức lại thương nhân phân phối, bán lẻ, bảo đảm các thương nhân đầu mối thực sự có năng lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nguồn cung...

Về cơ chế điều hành giá xăng dầu, Thủ tướng thống nhất tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước, nhất là trong trường hợp có biến động. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát kỹ các quy định về công thức giá, chi phí kinh doanh, lợi nhuận, kê khai và công bố giá.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về bảo đảm nguồn cung, dự trữ và Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn cung, dự trữ lưu thông và các công cụ bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật về giá, bảo đảm Nhà nước có đủ công cụ can thiệp khi thị trường có biến động bất thường.

Thủ tướng giao Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định mới, tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội, lấy ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, chuyên gia… với tinh thần cầu thị, trình ban hành sớm nghị định, chậm nhất trong đầu tháng 10.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA