Sáng nay, giá vàng đảo chiều tăng

Giá vàng sáng 8-9 tăng trở lại. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty PNJ tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều, niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều, lên 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều, cao hơn giá vàng miếng SJC trên thị trường 300.000-400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 8-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.431 USD/ounce, tăng khoảng 25 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 7-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 139,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6,7- 7,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay phục hồi sau khi có thời điểm giảm sâu dưới 4.400 USD/ounce trong phiên giao dịch 7-9.

Tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước loạt báo cáo lạm phát của Mỹ trong tuần này. Mức đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16-9 tới gia tăng sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ mạnh hơn dự báo. Triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Trong khi đó, giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần càng gây áp lực lên kim loại quý này.

NHUNG NGUYỄN