Liên tiếp phát hiện hàng ngàn bánh Trung thu, thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thị trường bánh kẹo, hàng hóa phục vụ Tết Trung thu 2026 đang bước vào cao điểm, kéo theo tình trạng bánh Trung thu, thực phẩm, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị tuồn ra thị trường.

Đội Quản lý thị trường số 22 Hà Nội kiểm tra các mặt hàng Trung thu 2026. Ảnh: CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

Sáng 9-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, tại TP Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 1 vừa phát hiện 3.384 bánh Trung thu nhập lậu.

Đội Quản lý thị trường số 1 Quảng Ninh số 1 kiểm tra, phát hiện 2.520 chiếc bánh trung thu nhập lậu. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cụ thể, ngày 5-9, lực lượng chức năng kiểm tra một xe tải tại trạm thu phí cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, phát hiện 864 bánh Trung thu và 112 chai rượu vang trắng có xuất xứ Trung Quốc. Ngày 7-9, kiểm tra một phương tiện tại khu vực cổng chợ Ka Long (Móng Cái), lực lượng chức năng phát hiện thêm 2.520 bánh Trung thu xuất xứ Trung Quốc.

Các chủ hàng khai mua hàng trôi nổi trên thị trường để vận chuyển đi bán kiếm lời. Toàn bộ hàng hóa đang được tạm giữ, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc được phát hiện, thu giữ để xử lý dịp Trung thu 2026. Ảnh: ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2 HÀ NỘI cung cấp

Tại Hà Nội, những ngày đầu tháng 9, lực lượng quản lý thị trường cũng liên tiếp phát hiện nhiều lô bánh kẹo, thực phẩm, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 22 (Hà Nội) phát hiện 520 bánh nướng “Moon cake” do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại một cơ sở khác, lực lượng chức năng phát hiện 1.400 sản phẩm bánh ngọt không có căn cứ xác định nơi sản xuất hoặc xuất xứ.

Cũng tại phường Phú Diễn, Đội Quản lý thị trường số 22 phát hiện 675 sản phẩm gồm xúc xích, trứng ngũ vị, kẹo dẻo, bánh ngọt, trà sữa, măng cay, mì ống, rong biển và mì ăn liền nghi nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra các sản phẩm đồ chơi Trung thu 2026 tại Hà Nội. Ảnh: CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI cung cấp

Đội Quản lý thị trường số 9 (Hà Nội) phát hiện 871 sản phẩm đồ chơi trẻ em không nhãn hàng hóa, không chứng nhận hợp quy, không hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại thôn Liên Hà 2, xã Thư Lâm.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, kế hoạch kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026 được triển khai đến hết ngày 30-9, tập trung vào bánh Trung thu, nguyên liệu làm bánh, phụ gia thực phẩm, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Thị trường chính thống chủ động nguồn hàng Trong khi hàng không rõ nguồn gốc vẫn tìm cách len vào thị trường, các kênh bán lẻ hiện đại đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ hơn 1 tháng qua. Hệ thống WinMart/WinMart+/WiN thuộc WinCommerce đang bán bánh Trung thu MAMA HY với giá 55.000-75.000 đồng/chiếc, hộp 4 bánh giá 220.000-300.000 đồng. Sản phẩm gồm các vị truyền thống như thập cẩm, hạt sen, đậu xanh và một số hương vị mới như lava cà phê và socola, lava trứng chảy, sen cốm nếp dẻo sữa dừa. Đại diện WinCommerce cho biết việc công khai chủng loại, quy cách và giá bán giúp người tiêu dùng có thêm thông tin lựa chọn trong thời điểm nhu cầu bánh Trung thu tăng cao. Cùng với chuẩn bị nguồn hàng, chương trình “Mang hội trăng trở về” được triển khai trên gần 5.300 điểm bán của hệ thống trên cả nước.

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