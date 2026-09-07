Kinh tế

Thị trường

Chiều 7-9, giá vàng giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều 7-9 tiếp tục giảm, thu hẹp khoảng cách so với thế giới.

Giá vàng chiều 7-9 tiếp tục giảm. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Giá vàng chiều 7-9 tiếp tục giảm. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 16 giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng cùng ngày, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với buổi sáng, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC trên thị trường 300.000 đồng/lượng.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với buổi sáng, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với buổi sáng, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 7-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.412 USD/ounce, giảm 2 USD so với sáng nay, tổng cộng giảm khoảng 19 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 6-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6,5-7,3 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

giá vàng Công ty SJC Tập đoàn Phú Quý

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn