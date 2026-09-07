Chiều 7-9, giá vàng giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng chiều 7-9 tiếp tục giảm. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 16 giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng cùng ngày, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với buổi sáng, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC trên thị trường 300.000 đồng/lượng.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với buổi sáng, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với buổi sáng, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 7-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.412 USD/ounce, giảm 2 USD so với sáng nay, tổng cộng giảm khoảng 19 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 6-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6,5-7,3 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

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NHUNG NGUYỄN