Tuần làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Dự kiến thông qua nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội

Trong tuần làm việc thứ 8 - tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua hàng loạt dự thảo luật và nghị quyết, định hình khung khổ pháp lý nhằm phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tới.

Trong ngày làm việc đầu tuần (8-12), Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự thảo: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội xem xét thông qua các dự thảo luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá;

Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)...

Một số dự thảo nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tác động tới đông đảo người dân cũng sẽ được xem xét thông qua, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035…

Theo kế hoạch, chiều 11-12, Quốc hội họp phiên bế mạc.

ANH THƯ