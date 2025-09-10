Chính phủ yêu cầu đánh giá rủi ro tiềm ẩn về lạm phát, tỷ giá, ngân hàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 273/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 với yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025.

Chính phủ yêu cầu đánh giá những rủi ro tiềm ẩn về lạm phát

Trong đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, ngân hàng kiểm soát đặc biệt; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Sài Gòn trước ngày 15-9; tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan đánh giá những rủi ro tiềm ẩn về lạm phát, tỷ giá và hệ thống ngân hàng; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc; tăng tốc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để khánh thành vào ngày 19-12 và nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng khu logistics, khu thương mại tự do tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Song song đó, các bộ ngành, địa phương chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án vào ngày 19-12 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

PHAN THẢO