Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị tăng ngân sách an ninh sau vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Hãng tin Bloomberg ngày 14-9 dẫn nguồn từ chính quyền Mỹ cho biết đề xuất ngân sách này được trình lên trong bối cảnh an ninh đối với quan chức chính phủ, các nhà lập pháp và nhân vật công chúng đang trở thành mối quan tâm lớn. Ngoài việc bảo vệ các quan chức trong chính quyền và tòa án, Nhà Trắng cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch mở rộng nguồn lực an ninh cho Quốc hội, nhằm giảm thiểu rủi ro từ những mối đe dọa gia tăng trong môi trường chính trị hiện nay.

Charlie Kirk, 31 tuổi, là một nhân vật nổi bật trong phong trào bảo thủ tại Mỹ, bị bắn chết ngày 11-9 khi đang có bài phát biểu tại một trường đại học ở thành phố Orem, bang Utah. Theo hãng tin AP, ông Kirk là một trong những người ủng hộ tích cực cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và được đánh giá là đã góp phần quan trọng vào thành công bầu cử gần đây. Ông Kirk đồng thời là tiếng nói mạnh mẽ phản đối viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, lập trường khiến ông trở thành nhân vật gây nhiều tranh cãi trên chính trường.

Vụ ám sát gây rúng động dư luận Mỹ khi nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, bị bắt giữ chỉ vài giờ sau đó. Robinson bị chính cha mình giao nộp cho cơ quan chức năng sau khi thú nhận đã thực hiện hành vi sát hại nhà hoạt động Kirk. Giới chức trách cho biết động cơ cụ thể của vụ việc vẫn đang được điều tra, song thông tin ban đầu cho thấy nghi phạm hành động đơn lẻ, không có sự phối hợp với bất kỳ tổ chức nào.

Phản ứng sau vụ ám sát, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự thương tiếc đối với nhà hoạt động Kirk, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ làm mọi cách để ngăn chặn các hành vi bạo lực chính trị trong tương lai. Ông Trump cũng tuyên bố hy vọng nghi phạm sẽ phải đối mặt với bản án tử hình, coi đây là thông điệp răn đe đối với những ai có ý định thực hiện hành vi tương tự.

Giới quan sát nhận định vụ việc đặt ra thách thức lớn đối với an ninh chính trị Mỹ trong bối cảnh phân cực xã hội ngày càng sâu sắc. Các cơ quan an ninh liên bang đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ gia tăng bạo lực xuất phát từ căng thẳng chính trị và ý thức hệ. Đề xuất tăng ngân sách an ninh của Nhà Trắng được cho là phản ứng trực tiếp trước các mối đe dọa này, song cũng đặt ra câu hỏi về việc cân bằng giữa an ninh và quyền tự do cá nhân.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, việc mở rộng nguồn lực bảo vệ quan chức có thể giúp giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài cần đi kèm các giải pháp chính trị và xã hội để giảm căng thẳng trong cộng đồng. Vụ ám sát ông Charlie Kirk, theo họ, là lời nhắc nhở về tính chất mong manh của môi trường chính trị hiện tại tại Mỹ và sự cần thiết của đối thoại thay vì đối đầu.

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về đề xuất ngân sách bổ sung trong những tuần tới. Nếu được thông qua, gói ngân sách 58 triệu USD sẽ được phân bổ cho nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm Mật vụ và các lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ thẩm phán, nhằm tăng cường an ninh cho những nhân vật dễ trở thành mục tiêu trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng.

