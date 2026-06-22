Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI cuối tuần qua, bên cạnh những chỉ số kinh tế - xã hội đáng ghi nhận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thẳng thắn chỉ rõ tình trạng một bộ phận cán bộ còn e dè, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.

Quang cảnh kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI

Ở cấp xã, áp lực càng rõ khi khối lượng công việc lớn nhưng thiếu cán bộ có chuyên môn, lúng túng trước các việc khó như: quy hoạch, đầu tư công, giải phóng mặt bằng. Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố đã thấy rõ tình trạng này và sẽ chấn chỉnh trong thời gian tới.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận đầy đủ hơn về năng lực đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới. “Chọn người cho công việc” không còn là yêu cầu nội bộ của công tác cán bộ, mà là một tiêu chuẩn quản trị, thước đo năng lực lãnh đạo và điều kiện để biến chủ trương đúng thành kết quả cụ thể phục vụ người dân.

TPHCM hiện có 29 xã đạt đủ các tiêu chí để chuyển thành phường. Việc chuyển từ xã thành phường không chỉ là thay đổi mô hình đơn vị hành chính, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị đô thị, hoàn thiện hạ tầng, huy động và sử dụng nguồn lực, cung cấp dịch vụ công. Theo đó, năng lực, tư duy và cách làm của cán bộ cũng phải thay đổi. Nếu vẫn bố trí cán bộ theo cách cơ học, bộ máy sẽ không thể theo kịp tốc độ phát triển.

Bối cảnh mới, mô hình mới đặt ra yêu cầu phải thường xuyên rà soát năng lực, chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở để chủ động điều chỉnh. Đối với những vị trí liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, cần kịp thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án đào tạo, hỗ trợ, phân công lại hoặc thay thế nếu cán bộ thực sự không đáp ứng yêu cầu. Ai phù hợp thì giao việc lớn hơn; ai không đáp ứng thì bố trí lại.

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị cho phép thành phố được tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế. Đây là điều kiện để giải bài toán quá tải ở địa phương. Nhưng biên chế tăng thêm chỉ có ý nghĩa khi chọn đúng người cho đúng việc, gắn với nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm cụ thể.

Trong các cuộc làm việc, chỉ đạo về vấn đề này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh việc bố trí biên chế tăng thêm không cào bằng, mà phải theo yêu cầu, khối lượng công việc của từng địa phương; phải lựa chọn được người làm được việc, người giỏi. Thành phố cũng khuyến khích thi tuyển, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, mời gọi chuyên gia.

Chọn đúng người mới là bước đầu. Muốn cán bộ phát huy năng lực, cần giao quyền rõ ràng, xác định trách nhiệm cụ thể, bảo đảm điều kiện thực hiện và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

TPHCM đang đứng trước cơ hội lớn từ Nghị quyết số 09-NQ/TW, từ những cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội và quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Nhưng cơ hội chỉ thành hiện thực khi bộ máy có những người đủ tầm gánh việc; đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tận tụy, chuyên nghiệp và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khi con người được đặt vào đúng vị trí, việc khó sẽ có người gỡ, việc mới sẽ có người mở đường, việc của người dân sẽ được giải quyết đến nơi đến chốn. Đó là nền tảng để TPHCM biến cơ hội thành động lực đặc biệt, biến khát vọng phát triển thành kết quả cụ thể trong đời sống nhân dân.

NGÔ BÌNH