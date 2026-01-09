Chung tay chăm lo đời sống nhân dân vùng biên cương

Chiều 9-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên.

Chương trình phối hợp tập trung vào 8 nội dung trọng tâm, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng biên giới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ

Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ chính trị của quân đội, công tác dân vận của đơn vị thông qua việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh ở khu vực biên giới; phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ sinh kế giúp dân xóa đói, giảm nghèo...

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình như: Tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới; Khu dân cư bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; Điểm sáng biên giới; Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới; Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng; Hũ gạo tình thương giúp phụ nữ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; Chợ phiên biên giới nghĩa tình; Ánh sáng biên cương…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chia sẻ một số kết quả hoạt động của MTTQ trong năm 2025

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, việc ký kết phối hợp giữa hai bên nhằm tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, gắn việc triển khai chương trình với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp.

