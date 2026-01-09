Tỉnh ủy Đồng Nai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đối với đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai kể từ ngày 31-12-2025; đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Thành.

XUÂN TRUNG