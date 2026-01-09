Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (trước đây) nay là Chi nhánh NHCSXH TPHCM vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong triển khai tín dụng chính sách xã hội.

Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và nhiều biến động, hệ thống NHCSXH trên cả nước đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tín dụng, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững. Đến nay, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương toàn hệ thống NHCSXH đạt 66.091 tỷ đồng, tăng 15.410 tỷ đồng so với trước.

Người dân làm thủ tục vay vốn chính sách tại điểm giao dịch Tam An, xã Long Điền, TPHCM

Chi nhánh NHCSXH TPHCM dẫn đầu trong 34 chi nhánh về mức tăng vốn ủy thác năm 2025, đạt 1.773 tỷ đồng. Tổng dư nợ trên địa bàn đạt hơn 24.210 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước, hoàn thành 99,97% kế hoạch tín dụng.

Riêng Phòng giao dịch NHCSXH Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng nguồn vốn đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm; tổng dư nợ đạt hơn 799 tỷ đồng, tăng 12,2%, với hơn 15.500 khách hàng. Doanh số cho vay đạt 289,7 tỷ đồng, phục vụ 4.628 lượt khách hàng. Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,22% tổng dư nợ. Sau sáp nhập hành chính, phòng giao dịch vẫn duy trì ổn định 12 điểm giao dịch xã, bảo đảm phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”.

HÀ NGÂN