Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

SGGP

Chiều 10-6, đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thăm hỏi, trao số tiền 21 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho cháu Lý Thị Mộng Dung (15 tuổi, hẻm Cầu Đúc, phường Xuân Hương - Đà Lạt), nhân vật trong bài viết “Mong giúp đỡ gia đình có bé gái bị bại não” đăng trên Báo SGGP ngày 11-5-2026. Đón nhận tiền hỗ trợ, anh Lý Thanh Điền (42 tuổi, cha của Mộng Dung) gửi lời cảm ơn bạn đọc và Báo SGGP đã đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho con.

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Đại diện Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình cháu bé bị bại não tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên 4 con nhỏ của anh (từ 8 tuổi đến 11 tuổi) theo học lớp tình thương tại Đà Lạt. Đáng thương nhất là người con lớn Lý Thị Mộng Dung bị bại não nằm một chỗ nhiều năm, vì vậy vợ anh chủ yếu ở nhà chăm sóc con bị bệnh.

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Từ khóa

Báo SGGP Bại não Bạn đọc Hoàn cảnh gia đình Nhịp cầu nhân ái

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