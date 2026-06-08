Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Gia đình có hai con mắc bệnh hiểm nghèo

SGGP

Vợ chồng chị Siu H’Truin (thôn Sô Ma Hang B, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi có hai người con mắc bệnh hiểm nghèo. Trong 4 người con của gia đình, cháu Siu H’Chiên (sinh năm 2021) bị khuyết tật trí tuệ mức độ đặc biệt nặng; cháu Siu H’Diên mới hơn 3 tháng tuổi được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm độc gan, ứ mật và thiếu máu hồng cầu nhỏ, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

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Chị Siu H’Truin cùng 2 con mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: HPHH

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ, phun thuốc thuê bấp bênh của chồng chị H’Truin. Để có tiền chữa bệnh cho các con, gia đình đã phải bán bò và vay mượn nhiều nơi, hiện gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Theo phác đồ điều trị, thời gian tới cháu H’Diên phải tiếp tục tái khám và có thể phải phẫu thuật nếu bệnh không thuyên giảm.

Bà Trần Thị Thương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Siu H’Truin hiện rất ngặt nghèo. Hội Chữ thập đỏ xã mong các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị và bạn đọc chung tay hỗ trợ, giúp gia đình có thêm kinh phí chữa bệnh cho các cháu.

HỮU PHÚC

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Trần Thị Thương Phụ hồ Dột nát Hộ cận nghèo Phun thuốc Hiểm nghèo Ngặt nghèo Nguồn thu nhập Hội Chữ thập đỏ Thuyên giảm

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