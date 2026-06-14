FPT PolySchool tổ chức giải Pickleball toàn quốc kết nối gia đình và nhà trường

Được tổ chức đồng loạt tại 9 cơ sở đào tạo của FPT PolySchool trên cả nước, giải đấu FPS Family & Youth Pickleball Cup (FPC) 2026 đã tạo ra sân chơi ý nghĩa cho học sinh, sinh viên và phụ huynh trên toàn quốc.

Bà Hà Thị Hồng Sa, Giám đốc FPT PolySchool Bà Rịa - Vũng Tàu trao giải cho các vận động viên.

Ngày 14-6, giải đấu FPS Family & Youth Pickleball Cup (FPC) 2026 do FPT PolySchool tổ chức, với sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam và thương hiệu thể thao JOOLA đã được triển khai đồng thời tại 9 cơ sở đào tạo của FPT PolySchool trên cả nước.

Sự kiện thu hút hàng trăm vận động viên là phụ huynh, học sinh THCS, sinh viên FPT PolySchool, cùng học sinh, phụ huynh các trường THCS và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại nhiều địa phương.

Bà Hà Thị Hồng Sa, Giám đốc FPT PolySchool Bà Rịa - Vũng Tàu trao Cờ lưu niệm cho các vận động viên.

Trong nhiều năm qua, FPT PolySchool luôn chú trọng định hướng đồng hành cùng phụ huynh trong quá trình giáo dục. Bên cạnh hoạt động học tập, trải nghiệm và phát triển kỹ năng, nhà trường không ngừng tìm kiếm các mô hình kết nối nhằm tạo cơ hội để phụ huynh, học sinh và sinh viên cùng tham gia, trải nghiệm và chia sẻ giá trị tích cực.

Các vận động viên thi đấu hết mình.

Theo Ban Tổ chức, pickleball được lựa chọn nhờ tính phổ biến, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Môn thể thao này kết hợp các yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn, không đòi hỏi thể lực quá cao nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh, sự linh hoạt và tinh thần đồng đội, đồng thời trở thành cầu nối để các thành viên trong gia đình cùng tham gia vận động và gắn kết.

Ông Lê Thành Công, Trưởng phòng Đảm bảo FPT PolySchool Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Ban tổ chức giải đấu trao cờ lưu niệm cho các vận động viên.

Từ định hướng đó, giải đấu được thiết kế với ba nội dung gồm: đôi phụ huynh các trường, đôi phụ huynh - sinh viên FPT PolySchool và đôi học sinh THCS. Cấu trúc này giúp mở rộng cơ hội tham gia, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các thế hệ, giữa gia đình với nhà trường và các cộng đồng học sinh tại địa phương.

Ban Tổ chức trao 6 giải cho 2 nội dung.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, FPS Family & Youth Pickleball Cup 2026 còn là một phần trong định hướng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện của FPT PolySchool, nơi người học không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được phát triển thể chất, kỹ năng và giá trị sống tích cực thông qua các hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giải đấu có sự tham gia của 18 đội, gồm phụ huynh, học sinh, sinh viên FPS Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bà Rịa - Vũng Tàu và các trường THCS trên địa bàn. Phát biểu tại sự kiện, bà Hà Thị Hồng Sa, Giám đốc FPT PolySchool Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh giải đấu không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn là không gian tăng cường gắn kết giữa gia đình và nhà trường. FPS Family & Youth Pickleball Cup 2026 được kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống năng động và tạo thêm cơ hội để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Ban Tổ chức đã trao 6 giải, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các bảng đấu.

KHÁNH CHI