Chủ đầu tư chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung, cư dân chưa được cấp sổ hồng

Ngày 11-9, Tổ công tác 5013 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng, tiếp tục có buổi làm việc với một số chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM để gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Chủ đầu tư dự án Chung cư Astoria, phường Bình Trưng, TPHCM phát biểu tại cuộc họp chiều ngày 11-9. Ảnh: THANH HIỀN

Các dự án được đưa ra tháo gỡ vướng mắc gồm: 578 căn hộ Chung cư Phú Mỹ Thuận, xã Nhà Bè, TPHCM do Công ty CP Phú Mỹ Thuận làm CĐT; 108 nền khu nhà ở Trung Tiến - dự án thành phần thuộc Khu dân cư phường Thạnh Mỹ lợi 174 ha, phường Thạnh Mỹ Lợi, TPHCM do Công ty TNHH Xây dựng Trung Tiến làm CĐT; 374 căn hộ Chung cư Astoria, phường Bình Trưng do Công ty CP Đầu tư An Gia Hưng làm CĐT; 626 căn hộ Chung cư Tầm nhìn giai đoạn 1 tại phường Tân Tạo do Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo làm CĐT.

Đối với Chung cư Phú Mỹ Thuận, được xây dựng năm 2009, chủ đầu tư (CĐT) đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích gần 10.000m2 nhưng chưa thực hiện phần nghĩa vụ tài chính bổ sung phần đất còn lại nên chưa thể cấp sổ hồng cho người mua căn hộ. Kết luận tại buổi họp, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung để cấp sổ hồng cho người mua.

Đối với 374 căn hộ Chung cư Astoria, phường Bình Trưng, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng vào năm 2016. Sau khi lắng nghe ý kiến các cơ quan liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua căn hộ đối với 374 căn hộ Chung cư Astoria. Đối với các công trình ở giai đoạn sau, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để được giải quyết cấp sổ hồng.

