TPHCM: Thêm nhiều người dân ở các dự án gặp "vướng" được cấp sổ hồng

Ngày 5-9, Tổ Công tác 5013 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng đã làm việc với một số chủ đầu tư (CĐT) để tháo gỡ vướng mắc nhằm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (viết tắt là sổ hồng) cho người mua nhà.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, Tổ công tác 5013 đã lắng nghe những vướng mắc của các dự án trên địa bàn TPHCM, gồm: Cao ốc SGCC – Bình Quới 1, tại số 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh và cao ốc SGCC – Bình Quới 2, tại số 778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một Thành viên làm CĐT; Khu dân cư Gia Hòa, xã Bình Hưng do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Kinh doanh nhà Gia Hòa làm CĐT; Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7, tại phường Trung Mỹ Tây do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng làm CĐT; Khu phố chợ xã Bình Chánh do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành làm CĐT; Chung cư cao tầng số 659 Âu Cơ, phường Tân Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 làm CĐT.

Buổi làm việc của Tổ công tác 5013 vào ngày 5-9. Ảnh: THANH HIỀN

Dự án Cao ốc SGCC – Bình Quới 1 có tổng số 105 căn hộ, khu đất xây dựng chung cư đã được Sở NN-MT cấp sổ hồng từ năm 2010. Chung cư Bình Quới 2 có tổng số 168 căn hộ, khu đất xây dựng chung cư cũng được cấp sổ hồng từ năm 2010. Hai dự án đã được Sở Xây dựng nghiệm thu, hoàn thành công trình từ năm 2017 và năm 2018.

Theo quyết định, CĐT phải có trách nhiệm dành tối thiểu 20% quỹ nhà để tạo quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các hộ chịu ảnh hưởng của dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Tuy nhiên, CĐT đã bán kinh doanh 100% số lượng căn hộ của 2 chung cư, bao gồm 20% số lượng căn hộ để bố trí tái định cư.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của CĐT và các cơ quan liên quan, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng kết luận, thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 2 dự án nêu trên. Đối với 20% quỹ nhà tái định cư, đề nghị CĐT tổng hợp hồ sơ pháp lý gửi Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM để làm rõ nghĩa vụ 20% quỹ nhà tái định cư.

Một số căn hộ tại Chung cư cao tầng số 659 Âu Cơ, phường Tân Phú vừa được gỡ vướng. Ảnh: TH

Các dự án còn lại được Tổ công tác 5013 gỡ vướng theo hướng cấp sổ hồng cho người mua nhà trước, nghĩa vụ của CĐT đối với dự án sẽ được hướng dẫn hoàn thiện sau.

THANH HIỀN