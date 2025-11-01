Chủ động ứng phó cháy nổ cho khu dân cư, hẻm nhỏ

Ngày 1-11, UBND Phường Xuân Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM tổ chức chương trình thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại khu dân cư.

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Phường Xuân Hòa, TPHCM. Thực hiện: MẠNH THẮNG

Lực lượng PCCC cơ sở thông báo cháy bằng kẻng an ninh cho khu dân cư biết

Tình huống giả định: Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 1-11, do bất cẩn của người dân về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong đun nấu dẫn đến chập điện và bùng phát đám cháy tại nhà dân thuộc hẻm 771, khu phố 24, phường Xuân Hòa.

Lực lượng PCCC cơ sở thực hành phương án chữa cháy ban đầu

Khi phát hiện đám cháy, Ban điều hành Khu phố, đội PCCC cơ sở đã kích hoạt chuông báo, kẻng an ninh thông báo cho toàn bộ khu dân cư biết. Đồng thời triển khai các bước ứng phó ban đầu, tiến hành cắt điện, dùng bình chữa cháy xách tay khống chế, ngăn đám cháy lan rộng và di chuyển người dân, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Song song đó, đội PCCC cơ sở gọi điện xin hỗ trợ từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố.

Người dân trong hẻm nhỏ được hướng dẫn di tản ra khỏi vùng nguy hiểm

Nhận được thông tin, các Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3, Khu vực 17 thuộc Phòng PC07 nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương tiện, đội hình dập tắt đám cháy và thực hiện các thao tác CNCH.

Các lực lượng tiếp cận vị trí đám cháy thực hiện phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Các tình huống sơ tán, cấp cứu người bị thương, sử dụng vòi rồng dập lửa và tổ chức khu vực an toàn đã được các lực lượng phối hợp một cách nhịp nhàng, khẩn trương.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố dập tắt đám cháy, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân

Đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình thực tập phương án chữa cháy, CNCH, đồng chí Nguyễn Hùng Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện phương châm “4 tại chỗ” - Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

MẠNH THẮNG