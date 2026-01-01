Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra dịch bệnh bại liệt

Vừa qua Lào đã ghi nhận 1 trường hợp liệt mềm cấp có kết quả dương tính với virus bại liệt tuýp 1 có nguồn gốc từ vaccine (VDPV1) và sau đó ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính trong số 28 trẻ khỏe mạnh. Tháng 10-2025, Tổ chức Y tế thế giới thông báo Lào đã công bố dịch bệnh bại liệt và đánh giá Việt Nam có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập, đồng thời khuyến nghị cần tăng cường hơn nữa công tác dự phòng và sẵn sàng ứng phó với bệnh bại liệt, do địa phương phát hiện các trường hợp bệnh bại liệt tại Lào chỉ cách tỉnh Quảng Trị của Việt Nam 164km.

Trước tình hình đó, để chủ động, kịp thời phòng, chống bệnh bại liệt, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành theo dõi sát diễn biến tình hình, tổ chức đánh giá nguy cơ; xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra dịch bệnh bại liệt, phù hợp và hiệu quả với tình hình dịch bệnh. Cùng với đó, triển khai quyết liệt việc sử dụng vaccine phòng bệnh bại liệt, đặc biệt là công tác tiêm chủng bù liều cho trẻ tại các nơi có nguy cơ cao, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp, vùng lõm tiêm chủng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đạt tỷ lệ tiêm, uống vaccine phòng bệnh bại liệt trên 95% ở quy mô cấp xã theo quy định của Bộ Y tế và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương quyết liệt triển khai tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh bại liệt, đặc biệt đẩy nhanh việc tiêm chủng bù liều cho trẻ để đạt mức độ bao phủ trên 95% theo địa bàn xã, phường, đặc khu; bảo đảm đủ vaccine phòng bệnh bại liệt, cấp phát kịp thời cho các địa phương để triển khai có hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng. Song song đó, đẩy mạnh giám sát liệt mềm cấp đối với trẻ em dưới 15 tuổi, tăng cường giám sát môi trường để phát hiện các địa bàn có vi rút bại liệt đang lưu hành; xử lý triệt để các ổ dịch (nếu có), không để dịch bệnh lây lan.

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh các nước trong khu vực. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bại liệt theo hướng dẫn của ngành y tế; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh dưới 15 tuổi để tiêm chủng bù liều theo quy định.

LÂM NGUYÊN