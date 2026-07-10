Tình người giữa tâm chấn Venezuela

Chỉ trong chớp mắt, thảm họa động đất kép kinh hoàng tại bang La Guaira (Venezuela) biến nhiều khu đô thị vốn nhộn nhịp bên bờ biển Nam Mỹ trở thành một bức tranh xám xịt của đổ nát và chia ly. Ngay lúc đó, một lực lượng đặc biệt của Việt Nam đã lập tức lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Lập tức lên đường

Hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, vô số gia đình mất đi người thân, lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và y tế. Nỗi đau bao trùm lên toàn bộ mảnh đất này. Nhưng chính trong những thời khắc tăm tối và tuyệt vọng nhất, ánh sáng của tình người lại rực rỡ và kiên cường hơn bao giờ hết.

Quang cảnh đổ nát ở Venezuela sau trận động đất. Ảnh: MINH HẢI

Nhìn từ trên cao qua những thước phim flycam, toàn cảnh khu đô thị Playa Grande thuộc bang La Guaira chỉ còn là một dải hoang tàn ngổn ngang. Trận động đất kép với cường độ lên tới 7,2 và 7,5 độ richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.500 người và đẩy gần 18.000 người vào cảnh không nhà cửa, phải tá túc trong những lều lán tạm bợ.

Giữa lúc ấy, một lực lượng đặc biệt gồm 124 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lập tức lên đường. Vượt qua hành trình hơn 22 tiếng bay liên tục xuyên đại dương, những người lính mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng đã có mặt tại tâm chấn. Không một phút ngơi nghỉ, cán bộ, chiến sĩ lao vào các hang hốc bê tông, chạy đua với thời gian để thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả.

Tính đến những ngày đầu tháng 7-2026, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã rà quét, tìm kiếm và đưa được hàng chục thi thể nạn nhân xấu số ra khỏi đống đổ nát để bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự.

Một số gia đình có người thân gặp nạn xúc động và cảm ơn chân thành tới Đoàn Việt Nam đã hỗ trợ tìm kiếm. Ảnh: MINH HẢI

Ấm áp tình người giữa tang thương

Giữa rất nhiều câu chuyện đẫm nước mắt tại hiện trường, không ai quên được hình ảnh của bà Francia, một người mẹ có con gái bị mắc kẹt sâu dưới một tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Suốt nhiều ngày đêm ròng rã, các chiến sĩ Việt Nam đã kiên trì lật từng khối bê tông, dùng thiết bị chuyên dụng dò tìm với hy vọng mong manh nhất. Khi thi thể cô con gái được đưa ra vẹn toàn vào ngày 2-7, bà Francia đã khóc nghẹn.

Những đứa trẻ bang La Guaira, Venezuela sau trận động đất được hỗ trợ tập trung. Ảnh: MINH HẢI

Sau khi lo chu toàn hậu sự cho con, bà đã gửi một tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha đầy xúc động tới một thành viên trong đoàn: “Nhờ bạn và đội ngũ tuyệt vời của Việt Nam, cuối cùng tôi cũng có thể khép lại chương bi kịch này. Tôi đã nhận được tro cốt của con gái mình. Chúc sức khỏe các bạn”.

Nối dài những mạch cảm xúc ấy, chị Victoria, một người dân địa phương đang bàng hoàng đứng bên nền nhà cũ, nghẹn ngào chia sẻ: “Chúng tôi đã mất tất cả, nhà cửa, tài sản... Cảm giác lúc đó thật sự tuyệt vọng, nhưng khi thấy các bạn đến, làm việc không nghỉ ngơi để tìm kiếm người thân của chúng tôi, và chia sẻ cho chúng tôi những đồ ăn này, tôi biết chúng tôi không hề cô độc. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Người dân Venezuela bày tỏ sự cảm ơn tới các chiến sĩ Đoàn Việt Nam. Ảnh: MINH HẢI

Rời khỏi các tọa độ cứu hộ hoang tàn, dấu chân của những người lính cứu hộ Việt Nam lại hướng về khu lán tạm tập trung. Khu vực này hiện là nơi trú ngụ của gần 500 người dân mất nhà cửa, được dựng lên dưới sự bảo trợ khẩn cấp của chính quyền. Cuộc sống dã chiến nơi đây thiếu thốn và bề bộn, ban ngày oi ả nhưng ban đêm cái lạnh từ biển thổi vào thấu xương.

Tại đây, những nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, mì ăn liền, thịt hộp, khẩu trang y tế đã được các chiến sĩ trao tận tay từng cụ già, em nhỏ. Đi kèm với đó là những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm siết đầy đồng cảm. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ, những phần vật chất không quá lớn so với quy mô của thảm họa, nhưng đã khơi dậy cho người dân nơi đây niềm tin và nghị lực để tái thiết lại cuộc sống.

Bà Anabel Ortiz, một người đang tá túc tại trại dã chiến, xúc động bày tỏ: “Các bạn thật tử tế, chúng tôi ở đây đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhà cửa giờ không còn, cũng không biết phải tiếp tục sống như thế này trong bao lâu nữa. Những món quà của các bạn hôm nay sẽ giúp được chúng tôi rất nhiều, cảm ơn các bạn”.

Người dân bị ảnh hưởng bởi động đất ở Venezuela được hỗ trợ dựng tạm lều cư trú. Ảnh: MINH HẢI

Chứng kiến tinh thần quả cảm và trách nhiệm cao độ của các chiến sĩ, ông Vũ Trung Mỹ (Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela) khẳng định: “Bất cứ chỗ nào khó khăn nhất thì đều có sự hiện diện của đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. Rồi các anh, các chiến sĩ sẽ hoàn thành nhiệm vụ để về nước, nhưng tình cảm đó sẽ mãi còn lại nơi đây, làm thắm thiết thêm mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam - Venezuela”.

Ghi nhận những đóng góp và sự xả thân quên mình của lực lượng cứu hộ Việt Nam, Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể đoàn; Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên và Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ.

Sau những giờ phút căng mình chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân tại thực địa, các chiến sĩ lại tranh thủ dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải để bảo vệ môi trường tại khu vực thực hiện nhiệm vụ và dọc bờ biển La Guaira, nơi doanh trại đóng quân. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Việt Nam dọn rác, làm sạch môi trường bên bờ biển. Ảnh: MINH HẢI Đội cứu nạn, cứu hộ không chỉ mang đến quốc gia Nam Mỹ này tinh thần quả cảm, năng lực chuyên môn cao, mà còn lan tỏa ý thức kỷ luật và văn hóa ứng xử văn minh của người Việt Nam.

MINH HẢI (từ bang La Guaira, Venezuela)