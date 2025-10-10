Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cần Thơ cần tranh thủ "thiên thời, địa lợi" để phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Tham dự còn có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nêu, hiện nay, việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế còn tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, buộc người dân phải mua bên ngoài và không được thanh toán tiền bảo hiểm y tế…

đại diện Bộ Y tế giải đáp, thời gian qua, bộ nhận được phản ánh từ một số địa phương và người dân về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh, ảnh hưởng quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những khó khăn trong đấu thầu, mua sắm tập trung, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi quy định và thực hiện các hướng dẫn mới theo Luật đấu thầu...

Ngoài ra, việc chậm phê duyệt danh mục, dự toán, thay đổi hướng dẫn kỹ thuật hoặc tạm thời thiếu nguồn cung từ nhà sản xuất cũng ảnh hưởng khả năng cung ứng liên tục thuốc và vật tư y tế.

Bộ Y tế đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ mua sắm, bảo đảm cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bằng bảo hiểm y tế.

cử tri cũng quan tâm việc hướng dẫn công tác phân loại, quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Việc thu gom và tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố thời gian qua chưa được xử lý nghiêm túc, dẫn đến tình trạng bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Trả lời, Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, sẽ phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ một số giải pháp.

Theo đó, thường xuyên, định kỳ tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi bỏ chất thải không đúng nơi quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn sinh hoạt, cam kết để rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; đảm bảo mỹ quan và nếp sống văn minh đô thị.

Đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch trạm trung chuyển và điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri còn nêu một số kiến nghị như cần có giải pháp kiểm soát giá điện, giá vàng hợp lý; có giải pháp hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm, hỗ trợ sinh kế, không rơi vào cảnh thất nghiệp.

Cử tri cũng quan tâm Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL là chủ trương lớn nhưng thực tế triển khai gặp rất nhiều khó khăn , cần có giải pháp gỡ khó…

Một cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tiếp thu và cảm ơn ý kiến của cử tri; đồng thời, trả lời và giải đáp từng vấn đề liên quan trách nhiệm của UBND TP Cần Thơ.

Về Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố đã và đang triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân.

TP Cần Thơ đã đăng ký sản xuất 170.000ha lúa chất lượng cao. Theo đó, sẽ có 150 ngàn hộ nông dân tham gia đề án. Bộ NN-MT đã ghi nhận và dự kiến đầu tư khoảng 2.750 tỷ đồng cho hạ tầng vùng sản xuất lúa theo đề án trong năm 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi tiếp xúc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ cảm ơn các ý kiến xác đáng của cử tri trên tinh thần xây dựng, góp ý cho TP Cần Thơ; các bộ ngành và Chính phủ trong quản lý kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục tăng trưởng ổn định; an ninh quốc phòng được đảm bảo; vị thế Việt Nam tiếp tục nâng cao trên trường quốc tế, được nhiều nước đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau hợp nhất, TP Cần Thơ mở ra không gian phát triển rất lớn, cần tăng cường đủ cán bộ chuyên môn cho xã, phường hoạt động hiệu quả. Đồng thời, lưu ý địa phương sử dụng hiệu quả các công sở dôi dư, tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nhanh và tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, TP Cần Thơ và ĐBSCL vẫn còn "thiên thời, địa lợi" hơn một số vùng khác, cần tranh thủ, tận dụng tốt cơ hội phát triển.

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP Cần Thơ là cửa ngõ vùng ĐBSCL, phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp hiệu quả để gỡ khó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.

cùng với đó, bố trí, điều động đội ngũ cán bộ phù hợp với hoạt động của cấp xã, phường; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Không chỉ cán bộ mà người dân cũng phải tranh thủ sử dụng "trợ lý ảo" để phục vụ tốt, hiệu quả hơn cho công việc.

