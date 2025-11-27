Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ gần 16 triệu USD

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trước những mất mát hết sức nặng nề của người dân trong các đợt mưa lũ vừa qua, Việt Nam đã nhận được sự động viên và hỗ trợ về tài chính, cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế. Nguồn lực này sẽ được các cơ quan chức năng của Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực và người dân bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng chia sẻ, những ngày qua, nhiều người bạn, khách du lịch nước ngoài đã giúp đỡ người dân Việt Nam gặp khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau. Đây là sự động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương trợ, đoàn kết quốc tế, giúp nhân dân các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn. Chính phủ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực và vô cùng quý báu này.

* Về câu hỏi liên quan đến vụ phạm nhân bỏ trốn ở Campuchia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 18-11, phía Campuchia đã bắt giữ 6 người Việt bỏ trốn ở tỉnh Svay Rieng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin, tiến hành bảo hộ công dân.

Trước đó, báo chí Campuchia đưa tin về sự việc xảy ra trong khuôn viên tòa án ở tỉnh Svay Rieng. Một người phụ nữ đã tiếp cận, đưa súng cho phạm nhân để uy hiếp lực lượng bảo vệ và trốn thoát. Sau đó, Cục Cảnh sát Hình sự Campuchia phối hợp với Công an tỉnh Svay Rieng đã mở cuộc truy lùng quy mô và bắt giữ các phạm nhân và những người liên quan.

* Về đề nghị thông tin tình hình người Việt trong vụ cháy chung cư tại Hồng Công (Trung Quốc), bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin nhận được từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Công và Ma Cao (Trung Quốc), hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.

BÍCH QUYÊN